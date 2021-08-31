內地倡禁偶像養成及「星二代」綜藝節目 杜絕「娘炮」畸形審美

內地要求整頓娛樂圈、打擊「飯圈」風氣持續。中國國家廣播電視總局辦公廳(廣電總局)今天在官網發布「關於進一步加強文藝節目及其人員管理的通知」，在八大方面，要求進一步加強管理文藝節目，從嚴整治，包括堅決抵制違法失德人員、反對唯流量論、抵制泛娛樂化和高價片酬，嚴懲「陰陽合同」、偷逃稅等行為。

在反對唯流量論方面，通知表示，廣播電視機構和網絡視聽平台不得播出偶像養成類節目，不得播出明星子女參加的綜藝娛樂及真人秀節目。選秀類節目要嚴格控制投票環節設置，不得設置場外投票、打榜等環節和通道，嚴禁引導、鼓勵粉絲以購物、充會員等物質化手段變相花錢投票，堅決抵制不良「飯圈」文化。

要求堅定文化自信 弘揚社會主義先進文化

此外，通知指要堅定文化自信，大力弘揚中華優秀傳統文化、革命文化、社會主義先進文化。樹立節目正確審美導向，嚴格把握演員和嘉賓選用、表演風格、服飾妝容等，堅决杜絕「娘炮」等畸形審美。堅决抵制炒作炫富享樂、緋聞隱私、負面熱點、低俗「網紅」、無底綫審醜等泛娱樂化傾向。

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