內地科學家成功研究公鼠懷孕產子 網民：男人生育指日可待

父親節前夕，有內地科學家研究出讓公鼠「懷孕產子」的方法，有關研究結果已登上生命科學預印本平台bioRxiv，未經同行評審，未正式發表。消息在微博引起轟動，網民紛紛留言稱，「一點都不違和，經常看到很多男的挺著個大肚子」、「人口出生危機都嚴重成這樣了嗎？」、「這是給父親節最大的禮物。中國男科學為自己懷孕做好準備」、「希望早點普及人類，也讓男性嘗試下生孩子的痛苦」、「那就恭喜雄性生育自由指日可待」、「如果我老公可以生育，我讓他生十個給我」。

論文作者為海軍醫科大學海軍醫學院教育機構實驗教學示範中心、海軍醫科大學海軍醫學院營養與食品衛生系張榮佳，及海軍醫科大學上海長海醫院婦產科主任醫師劉玉環。內容指，研究團隊用手術將一隻公鼠與一隻雌鼠連接在一起，形成「連體鼠」，透過「血液交換」為公鼠營造「雌性微環境」。8周後，為公鼠進行子宮移植。身體恢復後，將胚胎分別移植到該隻公鼠及雌鼠的子宮，並在兩者懷孕21.5天後進行剖腹產。論文表示，最終用此方法讓公鼠剖腹產下10隻幼鼠，而且幼鼠正常發育到成年，其心臟、肺、肝臟、腎臟、大腦、睾丸、表皮、卵巢或子宮，都沒有明顯異常。論文最後總結，實驗成功率非常低，僅3.68%。

有內地專家解釋，這個實驗實際上不是單純讓公鼠懷孕，而是讓近交系大鼠的雄性共生體懷孕，並強調論文提到，研究目的是證明「在雌性共生體內移植胚胎發育的前提下，移植胚胎在雄性共生體的移植子宮裡也具有發育成熟的可能性」。