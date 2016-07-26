內地第2季GDP增長7.9%遜預期

內地第2季國內生產總值(GDP)增速一如預期回落，按年增長7.9%，略低過市場預期的8%，上半年經濟增長亦回落至12.7%，比首季放緩5.6個百分點，兩年平均增長5.3%。

上半年全國規模以上工業增加值按年增長15.9%，略低過市場預期，社會消費品零售總額近21.2萬億元人民幣，按年增長23%，略高於市場預期，全國固定資產投資按年增長12.6%，勝過預期，規模以上工業增加值按年增長15.9%，略低於預期。上半年全國房地產開發投資逾7.21萬億元人民幣，按年增長15%，低過市場預期。

國家統計局表示，上半年國民經濟持續穩定恢復，穩中加固、穩中向好，大宗商品價格上升壓力較大，但全球經濟持續復蘇有利外貿保持較快增長，加上內需持續增強，預料下半年內地經濟有望保持穩定復蘇。下一步，要堅持穩中求進工作總基調，持續深化供給側結構性改革，著力釋放內需潛力，加快推進改革開放，努力完成全年經濟社會發展目標任務。

