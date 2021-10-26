內地菜價上漲 商務部：積極保供穩價 適時投放儲備

內地近期菜價上漲，一些蔬菜甚至比豬肉貴，商務部發言人束玨婷今日表示，商務部積極展開保供穩價工作，每日跟蹤蔬菜、肉類、糧油等生活必需品市場運行情況，密切關注全國及疫情散發地區的市場供求、價格變化，在加強監測預警基礎上，部署地方做好今冬明春生活必需品市場保供穩價，適時投放政府儲備，督促商貿流通企業加強產銷銜接，增加重點時段備貨數量，及時解決可能出現的問題。

菠菜漲幅最勁 檔主不敢入貨

央視報道，今輪菜價上漲中，菠菜價格漲幅在多地市場都「名列前茅」，其中深圳一些農貿市場的菠菜售價，最高超過20元(人民幣，下同)一斤，一些菜檔檔主直言，「太貴了不敢收過來，收過來賣又賣不到價錢」。

報道又指，雲南昆明江北農貿市場的葉菜，基本上每公斤比上月漲3至8元(每斤漲1.5至4元)。有菜檔檔主稱，菠菜批發價已經要15、16元，「前一段時間才賣4元、5元，漲了好幾倍」。當地市民則抱怨，「大白菜都賣5元1公斤(每斤2.5元)，幾乎上漲了五成，漲得太多了」。當地還有蔬菜批發商指，蔬菜一入批發市場，就被冷庫高價收購銷往省外，因為今年「外省冷得太早，菜都被凍死了，就要從我們昆明採購蔬菜，加上下雨，農民又拔不出那麼多貨來，所以導致市場缺貨，供應不上」。

報道提到，近期蔬菜價格上漲的主要原因，是不少地方降溫快，導致部分蔬菜生長緩慢，同時受連續降雨影響，蔬菜產量下降，但隨著天氣轉好，蔬菜運輸恢復正常，菜價也將有所回落。

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