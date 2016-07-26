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內地賊大埔圖爆竊斷正　胡椒噴劑襲兩警被捕
2 小時前
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香港警察胡椒噴劑大埔襲警爆竊無牌管有槍械非法入境
內地賊大埔圖爆竊斷正　胡椒噴劑襲兩警被捕
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被捕男子在現場協助調查。

大埔今日(15日)凌晨發生企圖爆竊案，一名中國籍非法入境男子準備爆格期間，被附近巡邏的警員發現，逃跑期間一度向追捕的警員噴射胡椒噴劑，導致兩名警員受傷。涉案男子最終被制伏。警方以「襲警」、「爆竊」、「無牌管有槍械」及「非法入境」4罪將他拘捕。案件交大埔區重案組第二隊跟進。

事發在凌晨約2時半，大埔警區特遣隊3名警員在南華莆一帶進行反爆竊行動期間，發現一名男子形跡可疑，懷疑正以螺絲批爆竊一間村屋，遂上前截查。詎料男子突然發難，拋下螺絲批、電筒及手套等工具逃跑，並取出胡椒噴劑射向警員，導致兩名警員受傷，最後該名男子被制伏。

懷疑與區內多宗案件有關

大埔區重案組第二隊主管葉穎豪指，被捕33歲中國籍男子為非法入境者，懷疑與區內多宗案件有關，將循犯案動機、模式及偷取的物品等方面調查，不排除更多人被捕。葉續指，會了解涉案男子如何取得胡椒噴劑，但重申該支噴劑性能良好，而被捕男子在港的「落腳點」、有否同黨等則仍在調查中。

葉穎豪指，由於非法入境者主要向靠山而建的村屋入手，因此重案組已加派警員上山巡邏，搜索是否有其他同黨，暫時未有發現。

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涉案的胡椒噴劑。
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警員繼續上山巡邏及搜索。
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警方檢獲的爆竊工具。

內地賊大埔圖爆竊斷正 胡椒噴劑襲兩警被捕

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/內地賊大埔圖爆竊斷正　胡椒噴劑襲兩警被捕-293061
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