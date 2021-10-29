內地速遞面單交易猖獗 個人資料賤價流向電騙集團

網購後總會收到詐騙電話、短訊？你的個人資料可能是這樣洩露的！央視報道，網上買賣速遞面單(包裹上的收貨者資料)的情況十分猖獗，其中浙江寧波警方近日搗破一個非法獲取、倒賣速遞面單信息的犯罪集團，拘捕9人，檢獲2萬多張速遞面單照片，了解到不法分子為了獲取速遞包裹上的收貨者資料來謀利，竟應徵進入速遞公司，在處理速遞包裹時偷拍速遞面單照片，再放上網售賣。其中一名被捕疑犯供稱，每張最高可賣得0.8元(人民幣，下同)，而「他(上家)說他那邊的成交金額應該是1塊2(1.2元)」；一天偷拍一個多小時，當日就可獲利三、四百元。受害者包括一間進口外貿公司的客戶，當中有人被成功詐騙。

央視：百度貼吧藏速遞面單交易群組

報道指，百度貼吧上有許多速遞面單交易群組，群組成員以「菜」、「料」等暗號稱呼速遞面單，並將速遞面單分為「歷史」和「實時」兩種，當中「實時」最為搶手。其中一名收購者開價，以每張3.5元收購1,000張以上的實時面單，收貨者所購產品為精品的實時面單則每張4元；歷史面單只收車上用品、童裝童鞋、化妝品相關的，每張1.5元。

一名賣家則聲稱手上有幾十萬張歷史面單，貨源是一家物流公司的「雲倉庫」。報道稱，當記者要求驗貨時，對方隨即傳送多張面單照片，上面有收貨者詳細個人資料。該名賣家還為「證明實力」而傳送一份文件，裡面按化妝品、母嬰、服裝等分門別類，還有上百位收貨者姓名、所購商品、住址和電話號碼等個人資料，甚至有商品價格。

專家：落單當日速遞面單可能已被賣

報道指，一張速遞面單，除了能讓騙徒獲得收貨者姓名、電話號碼、住址或工作地址等個人資料，還可用電話號碼找出其微信、支付寶等帳號，甚至可了解到其消費習慣和經濟能力。報道引述內地網絡安全專家萬仁國表示，不法分子傾向收購母嬰、化妝品、服裝等類別的速遞面單，是因為購買該類產品的人士比較「好騙」，而在「消費者下單購買商品的當天，快遞信息可能就已經被賣掉了」。

報道又指，被竊取販賣的速遞面單，除了少量可能用於定向行銷之外，大部分都會被騙徒用作「精準」詐騙。騙徒通常會冒充網購平台客服或速遞員，以包裹遺失、商品有問題等聯絡消費者，再以退貨、退款誘導消費者提供銀行帳戶資料。

個人信息保護法今日正式實施

此外，報道提到，內地速遞業2017年已推出「私隱面單」服務，將客戶的關鍵個人資料用二維碼或星號隱藏，但私隱面單一直都無大範圍使用。中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍表示，除了部分客戶寄出包裹時無意識要揀私隱面單或認為使用不便之外，速遞公司考慮到成本問題，因為私隱面單需要專用的識別設備，速遞員亦需要掃碼才獲得相關資料，令速遞效率降低。然而，隨著《個人信息保護法》今日正式實施，朱巍指出，「對於平台來講……以前隱私面單可能是平台額外做的義務，現在就變成了一種法定的義務」。

《個人信息保護法》特別提到，個人資料處理者應為防止未經授權的訪問以及個人資料洩露、篡改、丟失，而對個人資料採取相應的加密、去標識化等安全技術措施。