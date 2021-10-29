內地限電限產波及家居裝修 業主：預算超出5萬以上

內地限電限產波及家居裝修。官媒中國新聞網旗下中新經緯報道，國慶長假期後，多家建材、家電企業發出加價通知，加幅最少5%，涉及水泥、玻璃、瓷磚及燈具等。報道引述一名裝修中的新業主表示，今年多款建材頻頻加價，其中去年受疫情影響而特價速銷的瓷磚，今年加價多達30%，雖然自己的瓷磚買得早，無受加價影響，但其他材料難逃加價和缺貨的命運，原本裝修預算約25萬元(人民幣，下同)，如今重新預算，可能超過30萬元。

玻璃膠價格翻倍兼無貨

報道指，北京多個建材市場的水泥、砂、管線、門窗、照明、衛浴設備等裝修材料，自9月起多次加價，國慶假期後，玻璃膠和水泥的價格漲得最快。其中一名建材經銷商表示，一箱玻璃膠往年大約300元，如今漲至600元，而且近日欲訂貨時，廠家表示無貨，要等通知。該經銷商直言，「我幹了二十多年，往年的建材價格會隨著淡旺季起起伏伏，但像今年這樣『一天一個價』地往上漲，還是頭次見」。

水泥加價 裝修客多花千元

北京朝陽區一名正在翻新住所的齊女士則表示，國慶假期前裝修師傅曾提醒要囤起一些水泥，稱「水泥價格每天不停漲」，但自己未有理會，如今才發現，原本每包20元的水泥已漲至30元，自家裝修最少需要100包，「也就是說晚了不到一個月，要多花1,000元」。還有一名水泥經銷商透露，一噸水泥的價格自9月底起漲價，到目前未夠一個月就漲了一百多元，一些舊客不敢再入貨，先消耗庫存，「看明年價格會不會降下來」。

瓷磚加價最少5% 燈飾加10%

報道指出，瓷磚企業東鵬控股9月底已宣布加價5%，帝歐家居則在本月中兩度發公告，對多款瓷磚產品加價5%；江西玉兔新材對各款白水泥價格統一上調至每噸100元。雷士照明亦於本月11日開始加價，風扇燈、面板燈、「浴霸」都加10%，有職員還稱「可能以後還要繼續漲價」。昕諾飛(Signify，原名「飛利浦照明」)也自本月8日起對部分LED燈和特種光源產品的經銷商入貨價上調10%。

窗簾布也加價 工期延長

另外，窗簾布也加價。報道引述北京一位窗簾布藝店店長表示，目前每平方米布料漲價2元，訂造工期亦由之前的5天延長至10天，「我們的工廠在江蘇，但要錯峰生產，所以工期普遍延後」。

料行業中小企面臨淘汰

報道從相關企業的公告和年中報總結，今輪加價主要因為原材料及能源價格急漲，以及各產區電力供應緊張。中國建材流通協會行業研究部則分析，「能耗雙控」限電潮導致各大建材家居企業在生產旺季停產、限產，加上能源價格上升導致原材料價格持續上漲，企業成本居高不下，再加上外貿需求旺盛，就引發今輪加價潮，而且部分加價已傳導至終端市場，短期內建材家居企業競爭將更加劇烈，行業洗牌加速，部分中小企業面臨淘汰。