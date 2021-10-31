內地高鐵賣奶茶！網民嫌太貴 味道仲……

奶茶狂熱持續發威，連高鐵都來分一杯羹！中國鐵路廣州局集團廣州動車組餐飲公司上月中開始在所有來往廣東和湖南的高鐵上，售賣自家新出品牌「那個女孩」奶茶。目前「高鐵奶茶」有4款，分別是「晴雪茉莉水果茶」、「金色瀾卡(港式)原味奶茶」、「珍珠奶茶」及「紅豆奶茶」，據報日均賣出3,000杯，還經常賣斷貨。

茶濃度及糖分降低 打造健康飲品

內地傳媒報道，為了凸顯高鐵品質，高鐵奶茶特別選用天然原材料，還降低茶的濃度和糖分，打造健康飲品。廣州動車組餐飲公司負責人更表示，「我們希望給高鐵再賦予一些文旅符號，讓它的形象更立體，旅客一想到高鐵，就想起，『哇！高鐵奶茶很不錯』」。

網民：一杯26人仔 味道差到無語

不過，有網民在微博相關報道下留言稱，「為了幫高鐵乘務員小姐姐完成指標，點了一杯奶茶。26塊(人民幣，下同)，說實話不便宜(對我來說)，味道差到無語，還不如香飄飄一塊一包的茶包。高鐵有奶茶了很好，希望味道好一點吧」。其他網民隨即紛紛表示，「26塊我在蜜雪冰城可以點6杯檸檬水了」、「26……我在長沙買2杯奶茶，喝一杯提一杯，也才26呢」、「那還不如買杯奈雪喜茶星巴克啥的帶上車喝」。

網民：可能外面的奶茶太多調味

也有網民認為，「可能因為它沒有用奶精吧」、「也許(比較之下)是外邊的奶茶加的調味品太多了」、「哎，剛剛推出來，肯定是要調整啦，畢竟之前沒人吃過，不知道乘客口味，或者說第一次做沒經驗，希望以後味道會漸漸變好吧」。有網民就揶揄，「高鐵上的東西別要求味道了」、「貴是肯定的，高鐵上的盒飯都那麼貴，何況奶茶，盒飯也又難吃又貴」。