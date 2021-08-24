全國共識改革開放 黃柳權：香港地位獨特 不可替代

國家十四五規劃宣講團第二天出席論壇，港澳辦副主任黃柳權致辭時提到，現時的全球化經濟逆轉、單邊及保護主義上升，不過中國擴大開放的決心從沒動搖，全國都有共識——「改革開放是決定當代中國命運的關鍵一招」，開放的大門只會越來越大；強調香港的地位獨特、貢獻重大，「所發揮的作用不可替代」。財政司長陳茂波表示，本港將繼續發揮重點功能，可以為不斷增加的離岸人民幣持有者，提供各項投資及風險管理產品等。



宣講團昨晨於灣仔會展中心，出席「擁抱十四五 融入雙循環高峰論壇」，有本地商界、外國商會等約300人出席。黃柳權指，中國改革開放的步伐從來沒有停止過，而且改革的深度、開放的廣度越來越大，也是實現兩個一百年奮鬥目標，「實現中華民族偉大復興必須堅持的一項基本國策」。他稱，一國兩制不會變，高質量建設粵港澳大灣區亦不會變，未來亦會出台更多政策舉措，本港作為四大中心城市之一，定能在金融、創科等多方面，與大灣區其他城市優勢互補，共同發展。



服務國家可持續發展經濟

陳茂波認為，大灣區是一個最好的切入點，把握日益龐大、對質量要求不斷提升的內地市場，「服務國家的同時」香港經濟可持續發展。他指，金融服務是本港極具競爭力的行業，將會深化擴大與內地金融市場的互聯互通，亦可以繼續擔當內地企業可靠的國際融資平台，為富裕的內地市民提供多元化投資理財選項等。