全國網路癱瘓｜南韓主要電訊商KT改口稱：路由錯誤導致

在電子交易年代，網絡服務突然中斷影響不少人生活，南韓今早就發生了大規模「網絡癱瘓」事件，持續近1小時，對全國不少民眾造成不便。在全國擁有1,430萬用戶的南韓主要電訊商KT今早稱，遭大規模「分散式阻斷服務(DDoS)攻擊」，造成該公司用戶未能使用網絡服務，證券交易買賣、餐廳、醫院、診所以至外賣都受影響。惟在事發後兩小時，KT改口稱是路由錯誤(routing errors)導致網絡中斷。

事發在上午11時20分左右，KT的用戶突然無法上網，也無法撥打和接聽電話，使用KT網絡服務的證券交易系統、電子支付系統亦無法運作，引起股民大為不滿。連用手機app訂購外賣也受波及，診所亦因電腦系統無法連線，未能翻查病人病歷而未能看診。有圍棋比賽被迫暫停，因新冠肺炎疫情改為網上授課的學生也受影響。

服務中午陸續回復正常

KT立即啟動應急處理機制並全力修復，至中午服務才陸續回復正常。KT在事發後兩小時稱，大部分服務已恢復，但部分地區仍待修復，並解釋由於流量超負荷，起初推測遭黑客的DDoS攻擊，但經仔細檢查後，發現事故是因為路由錯誤導致，將與政府一起進一步查明具體原因。南韓科學和信息通訊技術部已就事件發布5級危機警報中的第三級警告，成立災難應對室，深入調查事故原因。

KT在2018年11月也曾發生網絡癱瘓，當時因鋪設電纜的地下通道起火，導致首爾龍山麻浦區等地服務中斷，區內便利店等店舖未能用信用卡等電子支付服務，網絡服務直到第二天才恢復正常。惟那時僅影響有關地區，今次卻影響全國用戶，並且極可能是人為因素，非火警等外在原因，令外界質疑KT的管理。

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