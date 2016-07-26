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全城集氣撐!!! 何詩蓓200自衝金
5 小時前
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全城集氣撐!!! 何詩蓓200自衝金
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何詩蓓昨稍留力，全力今早決賽爭獎牌。(美聯社)

齊撐香港運動員！「女飛魚」何詩蓓(Siobhan Haughey)衝擊港隊東奧第二金。香港泳壇史上首位晉身奧運游泳決賽的何詩蓓，香港時間今早9時41分，將激戰其餘7位世界頂級泳手，爭奪女子200米自由泳金牌。何詩蓓自言「決賽可以再游快少少」，並指張家朗奪金，對她帶來鼓舞和動力。另外，同日出擊的港將還有羽毛球混雙組合鄧俊文及謝影雪，8強將火併英國組合；而乒乓球女單杜凱琹，將惡鬥「一姐」中國球手陳夢爭入4強。
 

23歲的何詩蓓繼上屆奧運後，昨再於200米自準決賽亮相，身處的第1組，包括日前贏得400米自由泳金牌的澳洲小將迪瑪絲(Ariarne Titmus)，及亞洲紀錄保持者、中國的楊浚瑄。近態極佳的何詩蓓表現出色，在最後50米留力下，以1分55秒16完成賽事，總排名位列第2名躋身決賽。決賽何詩蓓將游第5賽道，旁邊的第4及6線，則是迪瑪絲和楊浚瑄。

何詩蓓昨賽後稱滿意準決賽表現，並自信決賽可游得更快。她透露前晚跟隊友一起在選手村內，觀看張家朗贏得金牌非常興奮：「這對我來說是很大的推動力，而且有很多人在(香港)商場看直播，覺得很開心，知道有很多人支持香港運動員及留意奧運。雖然這裡沒有觀眾，但知道還有很多人在家看著，這都是很大的鼓勵。」何詩蓓連續兩年獲選為年度亞洲最佳女泳手，4月曾游出今年世界第五快時間。

另邊廂，羽毛球混雙8強今展開，港隊「左手配合」鄧俊文及謝影雪「抽好籤」，迎戰英國組合艾利斯(Marcus Ellis)及史密芙Lauren Smith。「鄧謝配」對賽往績3勝1負佔優，有望殺入4強，繼續改寫歷史！

(相關新聞見A2、A9)

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杜凱琹闖女單8強。

是日焦點賽事

★游泳
　09:41—女子200米自由泳決賽(何詩蓓)

★羽毛球
　10:00—女單分組(張雁宜對辛杜)
　10:40—混雙半準決賽(鄧俊文/謝影雪)
　17:00—男單分組(伍家朗)

★乒乓球 11:00—女子單4強(杜凱琹對陳夢)

★跳水 14:00—男子雙人3米板

★體操 18:15—男子個人全能決賽

★男子足球 19:00—西班牙對阿根廷(C組)；
　　　　　 19:30—法國對日本(A組)

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/全城集氣撐-何詩蓓200自衝金-277727
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