全城食買玩 550萬人消費券到手 首輪110億元谷消費

市民期待已久的電子消費券，首批合資格市民昨終獲發首期2,000元消費額。不少人昨到港鐵站或便利店領取消費券，包括財政司長陳茂波，他昨早到茶餐廳和便利店消費時以電子消費券支付，形容過程「快靚正」，昨亦有商場指生意額和人流受惠於計劃。陳茂波表示，昨已向約550萬人發放消費券，即額外110億元會到市民手上，又透露本港全年經濟增長會超出預期的5.5%。

約550萬名上月17日或之前完成電子登記的市民，消費券昨起可透過已選擇的儲值支付工具營辦商領取，他們昨亦已陸續收到相關短訊或應用程式推送通知。在部分設有公共交通補貼領取站的港鐵站，早上已有市民排隊拍卡領消費券；此外其中一間同時向領取消費券市民送20元現金券的便利店，昨多間分店亦大排長龍。其餘3種支付工具則容許用戶在網上領取消費券，但多間平台凌晨時分一度十分繁忙，而Tap&Go拍住賞截至傍晚，仍有用戶無法將消費券加入電子錢包。

有市民昨晚到便利店擬領取消費券，拍卡時卻未獲發放消費券金額，僅收到公共交通費用補貼。陳茂波昨在電台節目提到，市民萬一收不到消費券，就應致電計劃熱線跟進。計劃網頁指，如登記人遞交登記後發現填錯資料，可聯絡熱線(185000)查詢，秘書處職員或視乎有關資料重要性聯絡登記人，在核實登記人身份及資料後，註銷原有登記及要求重新登記。

陳茂波稱計劃如「三層漢堡包」

獲發首輪消費券後即時使用的市民包括陳茂波，他昨早分別去過茶餐廳食早餐、便利店購物和酒樓買蝦餃請市民食，形容支付過程暢順、「快靚正！」他以三層漢堡包比喻今次計劃，解釋第一層是市民和商戶受惠，第二層是總數逾300億元的消費額放到市民錢包後，希望藉消費帶動經濟、就業市場等，第三層是推動電子支付，而各商戶或儲值工具給予的優惠就是「加料」。

全年經濟增長預測月中公布，陳茂波指上半年零售雖增長不少，惟較疫情前仍跌了三成。不過，現時估計全年經濟增長會較預算案提到的3.5%至5.5%為高，他預計應該會超過5.5%。

商場大旺 報販望分杯羹

旺角有酒樓近期特地安裝八達通機，方便茶客用消費券。茶客林太直言，市面上商品昂貴，料5,000元很快便用完，她主要會用作飲茶和購買日用品。昨日不少商場都擠滿打算用消費券購物的市民，部分人一早已計劃盡快「用清」全數金額。新鴻基地產旗下的沙田新城市廣場表示，大批消費者在領取消費券首日已湧至購物，人流暢旺，料期間人流及營業額均較去年同期有雙位數增幅。在新地另一商場觀塘apm，黃先生於場內一間電器店，以八達通花近1,500元購買一對運動耳機，又坦言如無消費券就只會選購較便宜型號。

不過，並非所有零售業都能大幅受惠於計劃。報販聯會主席林長富認為，消費券意念是好，惟現時零售服務業由大企業主導，料對小商戶效用有限。他指，很多小商戶已安裝電子支付系統配合，而現時很多老報販生計都成問題，希望市民消費時可一併考慮報紙檔，「唔買報紙都買下飲品、糖、煙。」

用消費券睇清楚 小心要收手續費

市民使用消費券時亦應小心留意所付金額及商戶有否設特別收費。網上流傳一張單據，指有人用八達通消費券支付逾千元貨物後，被徵收21元手續費。涉事石門「萬順安粧藥」在社交網站回應，指八達通要向逾200元交易收取2%銀行手續費，承認費用由他們負責就會「蝕錢」，故當時已清楚向顧客交代要收手續費，強調會在雙方同意後才完成交易。八達通回覆傳媒查詢指，根據八達通與商戶所簽訂的開戶協議，商戶只可收取貨品實際價錢，不能收取額外費用，若不按協議，如收取手續費等，八達通有權取消該商戶資格。