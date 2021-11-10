全新駕駛改進課程12月初推出 互動課堂改良駕駛習慣

駕駛者若干犯「不小心駕駛」或「酒後駕駛」等嚴重交通違例事項，有機會被法庭命令強制修習駕駛改進課程。運輸署今日公布，12月1日將推出全新駕駛改進課程，以取代原有課程。

引入更多路面交通實況及個案分析

運輸署表示，新課程增加互動部分，以引導學員反思其駕駛習慣及加強灌輸良好駕駛行為的概念；及引入更多路面交通實況及個案分析，令學員更能掌握良好駕駛行為及加強道路安全意識。

所有被法庭命令或接獲運輸署通知，須在指定期間內強制修習駕駛改進課程的人士，可選擇在11月30日或之前修習現有課程，或在12月1日起修習新課程，惟完成修習的日期必須為法庭命令或運輸署通知書上所指明的修習期限前。運輸署已指定16間駕駛改進學校於12月1日起提供新課程。

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