全民健身｜內地擬2025年38.5%民眾經常運動 發展5萬億運動產業鏈

東京奧運如火如荼，民眾對運動的熱情亦相當高漲，國務院昨發布《全民健身計劃(2021—2025年)》(下稱《計劃》)，要求到2025年，全民健身公共服務體系更加完善，民眾體育健身更加便利，健身熱情進一步提高，各運動項目參與人數持續提升，經常參加體育鍛煉人數比例達到38.5%，而目前該項比例已有37.2%。

《計劃》又提出，到2025年，縣(市、區)、鄉鎮(街道)、行政村(社區)三級公共健身設施及社區15分鐘健身圈要實現全覆蓋，每千人擁有社會體育指導員2.16名，帶動全國體育產業總規模達到5萬億元人民幣。

探索建立運動銀行制度

《計劃》設定八大任務及四大保障措施，包括加強全民健身激勵，探索建立全國統一的「運動銀行」制度及個人運動碼，開發標準統一的科學運動積分體系，向國家體育鍛煉標準和體育運動水平等級標準達標者頒發證書，並鼓勵向群眾發放體育消費券等。

增加體育場所及設備

其他任務包括新建或改建、擴建2,000個以上體育公園、全民健身中心、公共體育場館等健身場地設施，補齊5,000個以上鄉鎮(街道)全民健身場地器材，配建一批滑冰場，數碼化升級改造1,000個以上公共體育場館；舉辦全民健身大會、全國社區運動會等，大力發展「三大球」(足球、籃球、排球)運動，推動縣域足球推廣普及；對隊伍穩定、組織活躍、專業素養高的「三大球」、乒乓球、羽毛球、騎行、跑步等自發性全民健身社會組織，給予場地、教練、培訓、等級評定等支援。

運動要從小抓起

另外，要推進青少年體育「健康包」工程，展開針對青少年近視、肥胖等問題的體育干預，並在配備公共體育設施的社區、公園、綠地等公共場所，設適合學齡前兒童大動作發展和身體鍛煉的設備設施。與此同時，要保障學生每天校內、校外各1個小時體育活動時間，並要增加體育傳統特色學校、各級各類體校和高校高水平運動隊建設力度，大力培養體育教師和教練員隊伍等。

國際推廣交流武術氣功

《計劃》還要求加強全民健身國際交流，與共建「一帶一路」國家共同舉辦全民健身賽事活動，推動武術、龍舟、圍棋、健身氣功等中華傳統體育項目「走出去」，鼓勵支持各地與國外友好城市進行全民健身交流；鼓勵體育明星等體育專業技術人才參加健身科普活動，推出具地方特色的全民健身志願服務項目，打造全民健身志願服務品牌。

