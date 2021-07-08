全民運動日｜8月1日免費使用康樂設施 周日起接受預訂 (附免費設施列表)

康文署「全民運動日2021」將於下月1日舉行，市民可免費使用康樂設施。有興趣訂場的市民，可於周日(25日)早上9時起，到康文署各區場地的「康體通」訂場櫃檯預訂康樂設施，每人只限預訂一節免費康樂設施，先到先得。

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市民於全民運動日可免費使用的設施

⚫ 室內康樂設施

羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球檯、美式桌球檯、英式桌球檯、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室、活動室、舞蹈室和單車賽道



⚫ 戶外康樂設施

網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、運動攀登牆、射箭場、繩網陣和高爾夫球設施 (不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場)

⚫ 公眾游泳池 (不包括灣仔游泳池)

無須預約，市民只需於活動當日在泳池各開放段節開始前於入口處排隊進場，先到先得，額滿即止

⚫ 水上活動中心艇隻

康文署提醒，租用人若沒有提前一日取消預約，並在全民運動日當日不取用康體設施，均當作不取場一次。如租用人在30天內兩度在沒有取消預訂的情況下不取場，其預訂體育設施資格 (包括預訂場地及即場租用)會在第二次不取場當日起計兩天後暫停，為期90天。

18區指定體育館的免費康體活動在8月1日下午2時至6時舉行，包括劍擊、羽毛球、乒乓球等奧運體育運動的同樂活動，以示支持香港運動員在東京奧運力爭佳績，其他活動包括運動示範、同樂活動、健體閣、親子體育活動、健康講座，以及殘疾人士活動。活動券現於康文署18區康樂事務辦事處和指定場地派發。