全港最大｜DONKI屯門市廣場店7月20日開幕 非24小時營業

日本驚安之殿堂(DON DON DONKI)今日在社交專頁facebook宣布，「屯門市廣場店」分店將於7月20日(周二) 早上10時開幕，但並非24小時營業。該店佔地約2,618平方米，將取代銅鑼灣的5萬平方呎巨舖，成為DON DON DONKI在香港最大的分店。

位於屯門市廣場的DONKI分店，設有靈感源自大阪道頓堀的日本屋台主題區，稱「令人有仿如漫步大阪後用餐一般」。店舖以「乘搭火車出發日本去旅行」為設計概念，指希望能讓顧客疫情下亦有出外旅遊的感覺，亦設有「情熱價格區」，有一系列首次登場的商品，由Pan Pacific主理。而日本商品區將舉辦不同有趣的活動，包括不同日本地區限定的特色商品節。

港分店增至8間

連同屯門市廣場分店，DONKI 在港分店增至8間，分別位於尖沙咀美麗華廣場、荃灣海之戀商場、銅鑼灣名珠城、中環皇后大道中地庫、將軍澳Monterey Place、山頂及小西灣藍灣廣場。