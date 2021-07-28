全球富豪好感度調查：朱克伯格登最不受歡迎榜首

民調機構YouGov早前針對全球著名億萬富豪進行好感度調查，結果顯示Facebook CEO朱克伯格位居最不受歡迎富豪榜首， 美國非洲裔著名主持人奧花雲費(Oprah Winfrey)成最受歡迎富豪。

是次民調與今年7月初共收集了1,500位美國民眾的意見，分析他們對全球著名富豪的好感度，包括Tesla創辦人馬斯克(Elon Musk)、維珍創辦人布蘭森(Richard Branson)、亞馬遜創辦人貝索斯(Jeff Bezos)、微軟創辦人比爾蓋茨、奧花雲費、「金融大鱷」索羅斯、「股神」巴菲特以及Facebook CEO朱克伯格。

布蘭森貝索斯進行太空旅行致好感度大跌

調查發現有60%受訪者對朱克伯格沒有好感，成為最不歡迎的富豪。至於早前布蘭森及貝索斯兩名富豪先後乘搭太空船進行太空旅行，外界有意見認為他們的太空競賽純屬炫富，並且製造污染，因此對他們的好感度大跌。其中貝索斯有50%受訪者對他沒有好感，只有28%受訪者給予好評。布蘭森則有34%及23%的受訪者對他有好感及沒有好感，但有多至43%美國受訪者則表示不太了解他。至於同樣正發展太空事業，但未進行太空旅行的Space X創辦人馬斯克則有39%及38%受訪者對他有好感及無好感。

而好感度最高的則是億萬富豪名單上唯一的女性奧花雲費，獲得45%受訪者的支持，但同時亦有45%的受訪者對她表示沒有好感。

調查結果顯示，有近五成受訪者對貝索斯表示沒有好感，但有超過四成美國受訪者對英國富豪布蘭森表示不了解。

去年民調：朱克伯格支持比特朗普還要低

對於居最不受不歡迎富豪榜首的朱克伯格，除了有高達60%受訪者對他表示沒有好感之外，亦有26%受訪者對他有好感。

不過去年亦有一項美國民調顯示，朱克伯格的支持率只有兩成，甚至比前美國總統特朗普還要低，當時有受訪者認為，Facebook對社會帶來負面影響，而且對於朱克伯格的權力感到不滿。

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