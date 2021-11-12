全球暖化｜加時討論 措辭弱化惹議 氣候峰會協議減用煤炭

為期兩周、於英國蘇格蘭格拉斯哥召開的聯合國氣候峰會(COP26)，「加時」一天後終有協議，在冀盼與爭議聲中落幕。今次峰會首次開宗明義針對被視為全球暖化主因的煤炭，但協議所用字眼在最後一刻有異議，有份導致會議加時——協議本來呼籲各國「逐步淘汰」(phase out)煤炭發電，但在中國及印度反對下，措辭減弱至「逐步減少」(phase down)。

近200國達成的《格拉斯哥氣候協議》，認同要達成《巴黎協定》目標、把全球升溫幅度限制在攝氏1.5度(相對於工業革命前水平)，各國迄今已作的承諾並不足夠。協議要求各國提高減排目標，於明年底提交計劃，較《巴黎協定》的要求提早3年。今次是聯國氣候峰會首份訂明要求各國減少對煤炭的依賴、減少化石燃料補貼的協議，英國廣播公司(BBC)指，「逐步減少」措辭由印度提出，並獲中國支持，印度認為協議打擊不少發展中國家廣泛使用的煤炭，卻不提石油及天然氣。印度希望推動國際達成對發展中國家以及氣候公義(climate justice)皆更為合理的共識，「我們已成為發展中國家的呼聲」。氣候公義理念是已發展國家是溫室氣體主要來源，但惡果卻由全球承擔，故認為已發展國家，須付更大減排責任。

印度要求改字眼phase out變phase down

另一爭議措辭，在於各國對化石燃料的補貼上，協議最終維持要求「逐步取消」(phase out)化石燃料補貼，但列明針對「低效」(inefficient) 及「未使用碳捕捉技術」(unabated)化石燃料的補貼，被質疑難以定義。此外，協議首次提及向因氣候暖化遭受「損失及破壞」的國家作財政援助，同時要求已發展國家提供資金予發展中國家減排，但沒具體內容。中國代表團團長、生態環境部副部長趙英民稱大會取得一定進展，為落實《巴黎協定》奠定非常好基礎，但發展中國家對已發展國家早於12年前哥本哈根氣候大會上承諾，每年提供1,000億美元資金，至今還沒兌現，表示極大失望。

大會主席、英國內閣辦公室國務大臣岑浩文(Alok Sharma)宣布達成協議時，就制訂協議的過程向各國代表致歉，他一度哽咽，指理解很多人會感到失望，但最重要是確保達成協議。環保人士不滿協議措辭減弱，但認同峰會帶來一些進展，除減用煤炭，還有較早前有部分國家承諾減少甲烷及停止砍伐森林等，促各國不要空口講白話。

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