全球暖化｜格陵蘭頂峰冰蓋首度錄得降雨

格陵蘭山頂冰蓋有紀錄以來首次降雨，再次敲響全球暖化的喪鐘。格陵蘭頂峰冰蓋海拔逾1萬呎高，氣溫長年處於冰點以下，過往只會下雪，今次是首度錄得降雨紀錄。

美國國家科學基金會 (National Science Foundation)的「頂峰觀測站」科學家，上周六(14日)發現該處突然下雨，但由於事出突然，科學家沒有相關儀器量度雨量。觀測站科學家表示，在當地時間清晨5時錄得氣溫高於冰點，同時開始發現下雨，直至正午12時才變會下雪，整個過程歷時7小時；氣溫於早上8時許錄得最高的攝氏0.48度，至下午2時20分才跌至零度以下。

觀測站科學家提到，上周六至周一(8月14至16日)期間，受格陵蘭南部的潮濕暖空氣影響，為繼7月下旬後，山頂冰蓋再度出現融化。丹麥當局表示，今年6至今，格陵蘭已有逾1000億噸冰融化。科學家表示，若格陵蘭全部的冰川融化，全球海平面會增加6米，淹沒低窪城市。

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