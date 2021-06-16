全球暖化｜熱到34.7°C 莫斯科錄得120年來最高溫紀錄

踏入夏季，俄羅斯天氣炎熱，氣象部門周二預測，莫斯科本周遭遇歷史性熱浪侵襲，在氣候變化影響下，氣溫達到120年來最高紀錄。

根據俄羅斯水文氣象與環境監測局(Roshydromet)，莫斯科周一錄得攝氏34.7度高溫，上一次出現這樣的高溫是在1901年6月。該局自1881年開始記錄氣溫。

監測局並預測，本周四(24日)和周五(25日)氣溫將達35度以上。氣象學家瑪卡洛娃(Marina Makarova)表示：「莫斯科這幾天錄得的高溫為過去120年所未見。這是因為氣候變化的緣故。」

莫斯科2010年7月曾錄得38度以上高溫，為有紀錄以來最高溫，當時俄羅斯西部許多地區受到熱浪和山火侵襲。

市民受不了

並非所有莫斯科居民都準備好面對酷熱挑戰。35歲的卡拉佩特揚(Pavel Karapetyan)說：「我們不習慣這麼熱的天氣，這是事實。」他還說，這很「難捱」。但也有人相當享受這樣的變化，因為俄羅斯的冬天向來又冷又長。

由於全球氣溫上升，熱浪料將變得更加頻繁和強烈，影響也將更為全面。

俄羅斯第2大城聖彼得堡今年6月也很炎熱，氣溫達34度，創下1998年以來最高紀錄。