全球暖化｜研究：若海冰持續融化 到2100年南極皇帝企鵝恐瀕臨滅絕

由國際科學家聯合撰寫的最新研究報告指出，倘若目前全球暖化及碳排放量的情況沒改善，海冰持續融化，至2100年，南極的皇帝企鵝(Emperor penguin)恐瀕臨滅絕。

皇帝企鵝依賴海冰生存，牠們一生多數時間在海冰上活動，在冬季繁殖和撫育下一代，以躲避鯨魚和海豹捕獵。但隨著全球溫度上升，南極廣濶的海冰逐漸消失、破裂，威脅皇帝企鵝的生存。

最新研究由美國伍茲霍爾海洋研究所(Woods Hole Oceanographic Institution，WHOI)進行，由14位國際科學家聯合撰寫的報告周二於《全球變化生物學》期刊(Global Change Biology)發表。研究以模型預估，倘若全球暖化及碳排放目前的速率沒改變，海冰以預測的速度消失，至2100年，預計98%皇帝企鵝群恐瀕臨滅絕。若是早50年的2050年，預計70%皇帝企鵝群將受到危害。

幼企鵝因海冰消失死亡

這項研究分析整體暖化趨勢，以及因全球暖化而增加極端天氣的可能性。報告指，2016年海冰量處於極低水平，導致南極哈利灣(Halley Bay)的皇帝企鵝群繁殖失敗。WHOI海鳥生態學家Stephanie Jenouvrier指出，當年，該處的年幼企鵝未完全生出跣水的長毛之前，季節性海冰已融化、破裂，導致約1萬隻年幼企鵝溺斃，企鵝群之後便無法復原。

估計目前約有65萬隻

參與研究的澳洲南極局皇帝企鵝專家Barbara Wienecke指出：「全球暖化若改變海冰破裂和穩定的模式，海冰可能會在小企鵝準備下海前消失……對於皇帝企鵝的獵物，像是磷蝦，海冰也很重要。」估計目前皇帝企鵝的數目介乎62.5萬至65萬之間。

然而，科學家也強調皇帝企鵝的滅絕並非無法避免，倘若人類採取行動減少溫室氣體排放，達到巴黎氣候協定的標準，海冰將可給皇帝企鵝提供足夠棲息地。科學家指出，要讓皇帝企鵝不會在100年內滅絕，現在還有機會。