全球暖化｜約翰遜承認對未能分段淘汰煤炭感失望

英國首相對格拉斯哥聯合國氣候變化大會(COP26)達成協議表示高興，但對協議未能達致分階段淘汰煤炭表達失望。

約翰遜與大會主席岑浩文(Alok Sharma)一同會見記者時表示，在剛結束的格拉斯哥聯合國氣候變化大會上達成的協議，是一份改變遊戲規則的協議，為煤炭發電敲響喪鐘。他形容協議是應對氣候變化的轉捩點，雖然未能為氣候變化提供完整解決方案，但正朝正確方向前進。

對於協議在最後一刻修改字眼，約翰遜承認感到失望，但他指出，可以遊說、勸服同鼓勵，但不能迫主權國家做他們不想做的事。

岑浩文否認協議以失敗告終

岑浩文強調，印度同中國有責任向最容易受氣候變化影響的國家解釋協議中有關煤碳的部分。他否認協議以失敗告終，更形容這個歷史性的協議，令維持限制全球氣溫升幅不多於攝氏1.5度的目標可望達成。

《路透社》稱，今次是聯國氣候峰會首份訂明要求各國減少對煤炭的依賴、減少化石燃料補貼的協議，但協議所用字眼在最後一刻有異議，協議本來呼籲各國「逐步淘汰」(phase out)煤炭發電，但在中國及印度反對下，措辭減弱至「逐步減少」(phase down)。

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