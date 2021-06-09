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全球死機 CDN供應商Fastly累事 Paypal CNN等主要網站故障
2021-06-09
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全球死機 CDN供應商Fastly累事 Paypal CNN等主要網站故障
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Fastly前年在美國上市。(互聯網)
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部分網站出現「Error 503」訊息。

全球多個網站及app包括Spotify、Paypal、美國有線新聞網絡(CNN)、亞馬遜、《紐約時報》及英國政府官網gov.uk等，於本港時間周二晚突然「死機」。事故起因與美國雲端內容傳遞網絡(Content Delivery Network、CDN)公司Fastly故障有關，該公司其後稱已查找並解決問題，各網站在故障數分鐘至約一小時後陸續恢復運作。

受影響的還包括半島電視台、「外國版連登」Reddit、《金融時報》、《衛報》、彭博社、eBay、Target及Twitch等高流量網站。其中亞馬遜及Reddit分別有逾2,000及近2.1萬名用戶，在網絡實時訊息網站Downdetector.com報告遇故障。CNN指，受影響用戶遍及美洲、歐洲、亞洲及南非。CNN網站故障時，畫面只見「Fastly error:unknown domain:cnn.com」字句；英國政府官網則出現「Error 503 Service Unavailable」及「Varnish cache server」訊息。

CDN助分流 加快用戶進入網站
總部設於三藩市的Fastly於美國東岸時間周二早上約6時報告出現故障，約一小時後稱已修復問題。2011年成立、2019年於美國上市的Fastly，是全球最獲廣泛使用的CDN公司之一，主要協助分流各大網站的流量，讓使用者可以更快登入。一般而言，CDN會在全球不同地點設置伺服器，儲存各網站的圖片及影片檔案，再根據訪客的地理位置，從最近及較順暢的伺服器，提供網站資料予訪客；CDN亦有助分散網站被攻擊風險。

美聯社稱，今次全球死機反映目前互聯網的脆弱性，指網絡運作過分倚賴一些大型科企。網絡基建專家Doug Madory直言今次事態嚴重，「因為Fastly是世上最大的CDN之一，故障影響全球」，「就算最大及最老練的公司亦受今次事件影響，它們只是可較快恢復運作。」 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/全球死機-cdn供應商fastly累事-paypal-cnn等主要網站故障-271167
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