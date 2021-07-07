全球護照指數｜港特區護照好用度排第18 日本連續4年奪冠

全球居留權和公民身分顧問公司恒理(Henley & Partners)昨天公布今年第3季全球護照指數，日本護照連續第4年榮登好用度冠軍，香港特區護照好用度排名則排第18名。

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恒理研究團隊參考國際航空運輸協會(IATA)數據，整合為恒理護照指數，顯示日本護照能毋須簽證前往193個國家和地區稱冠，新加坡則以能到192國家和地區時免簽證排名第2，第3名則由南韓與德國並列，可免簽證前往191個國家和地區。

香港特區護照目前可獲171地免簽待遇，護照好用度排名第18，台灣則能毋須簽證前往146地，與毛里裘斯和聖盧西亞並列第31名。澳門獲145地免簽待遇，緊隨台灣排名第32。中國大陸護照則可在78地享有免簽待遇，與納米比亞及蘇里南並列72名。除日本、韓國及新加坡外，排行榜前10名幾乎都被歐美國家囊括，其中美國與英國以187國免簽並列第7，加拿大與澳洲並列第9。

不過報告並未列入各國因應冠肺炎實施的入境禁令，所以免簽國數量並非與目前的實際狀況相符。例如排名第1的日本，雖擁有193個免簽國家，但現時只能前往的國家還不到80個。