全球首例｜醫生偷用自己精子進行人工受孕 需賠償逾8000萬元

人工受孕愈來愈普遍，但選擇主診醫生需謹慎。加拿大退休醫生巴爾文(Norman Barwin)被指多年前偷偷用自己的精子，為不育夫婦進行人工受孕並誕下兒女，逾220名受害者提出集體訴訟，當中有17人是巴爾文的「親生子女」，其餘大部分人連生父是誰也不知道。雙方達成庭外和解，醫生須賠償超過1,300萬加元(約8,000多萬港元)，是全球首例。部分賠償金額將用來成立DNA數據庫，協助受害者找出生父。

用自己的精子或用錯其他捐精者精子

原告麗貝卡感到興奮：「我們現在可以向前走了。」32年前，麗貝卡父母父婦向猶太裔生殖科名醫巴爾文求診，要求利用男方的精子為太太進行人工受孕，雖然成功誕女，但女兒一次患病追查病源下，竟發現生父不是狄克遜，而是醫生巴爾文，從而揭發巴爾文在未經病人同意下，私自用自己的精子或用錯其他捐精者的精子助病人受孕，最早可以追溯至上世紀七十年代。

82歲的巴爾文在加拿大相當有名，曾因幫助不育婦女獲頒當地平民最高榮譽勳章，但這宗官司令他身敗名裂。法庭文件顯示巴爾文雖然同意庭外和解，但堅持否認所有指控。法庭11月將決定是否批准這份和解協議，麗貝卡形容協議不完美，但金錢是唯一可作賠償的東西，亦等同間接承認其所作所為對受害者造成傷害，希望能令當局加強對行業的監管。