全球首富貝索斯成功坐火箭升空

繼英國富豪布蘭森後，亞馬遜(Amazon)創辦人兼全球首富貝索斯(Jeff Bezos)在美國時間周二早上9時(香港昨晚9時)，也乘坐旗下太空探索公司Blue Origin的全自動火箭搭載太空艙New Shepard，從德州升空飛往太空，全程歷時約10分鐘。與貝索斯升空的還有其弟弟馬克、82歲美國航空先驅Wally Funk，以及18歲荷蘭青年Oliver Daemen。

貝索斯今次較布蘭森更貼近太空邊緣，飛到距地球地面106公里上空，高過布蘭森本月11日處女航約21公里，飛越地球大氣層與太空交界的卡門線，旅客可感受約4分鐘無重狀態。New Shepard全自動操作，不像布蘭森乘坐的飛船，而是毋須機師駕駛，在升上空中76公里後，太空艙與火箭分離，並加速至音速的逾3倍飛往卡門線，之後打開降落傘在沙漠著陸。

雖被布蘭森搶頭啖湯，但今次有多個紀錄，全球最富有的人首到太空，並創下最年長和最年輕太空旅客紀錄。Funk是1960年代通過美國太空總署(NASA)太空人訓練的13名女性之一，但因其性別未能成為首批太空人。父親為富豪的Daemen是唯一付錢的旅客，原本有人出約2億港元投得，但最後因行程問題放棄，由Daemen補上。