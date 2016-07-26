全運會｜徐英偉冀爭辦單車水上運動 體院院長料新大樓夠用15年

國務院辦公廳昨宣布，同意由廣東、香港和澳門合作承辦下屆(2025年)全運會，是香港繼2008年北京奧運馬術賽事、2009年東亞運動會後，再次舉辦大型體育賽事。民政事務局長徐英偉認為意義重大，並希望屆時本港可舉辦單車、水上運動賽事。

舊體院大樓有空間加建兩層

立法會民政事務委員會今日討論香港體育學院興建新大樓，大樓高3層，設有訓練場、體能科學訓練中心，以及多個涉運動醫學、心理、生物力學等範疇的中心，造價約9.86億元。與會的議員普遍支持項目，惟有議員關注，大樓將來能否配合本港體壇迅速發展。體院院長李翠莎表示，相信新大樓足夠未來10至15年使用，而原有樓高9層的大樓，當年興建時已預留發展空間，需要時可以加建兩層。她透露，院方正制訂新的5年策略計劃，將收集運動員、教練及體育總會的意見，研究軟件上如何配合。

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