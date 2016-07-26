全運會｜習近平宣布開幕 主火炬由東奧中國首面金牌得主楊倩燃點

第十四屆全國運動會今晚8時在陝西西安奧體中心舉行開幕禮，各地代表團入場後，會場升起國旗並奏國歌。陝西省委書記劉國中及今屆全運會組委會主任、國家體育總局長苟仲文致辭後，國家主席習近平宣布今屆全運會正式開幕。

港隊在37支代表團中，排第31進場，由攀石代表歐智鋒擔任持旗手。大會介紹港隊時特別提到，男子花劍運動員張家朗在東京奧運會上奪得回歸後首面金牌。香港今屆派出169名運動員參與全運會18項決賽項目，包括乒乓球、羽毛球、拳擊、劍擊及空手道等。

全運會聖火在陝西傳遞28天

此外，全運會聖火在會場上經過「百米飛人」蘇炳添、東奧200米蝶后張雨霏、奧運跳水金牌秦凱、奧運射擊金牌郭文珺、奧運5金中國男乒球隊隊長馬龍傳遞後，由在東京奧運為中國代表團贏得首面金牌的年輕射擊運動員楊倩燃點主火炬。

全運會聖火7月17日在革命聖地陝西延安的寶塔山下採集，上月16日從西安開始在陝西省內進行28天、14站傳遞，全程72公里，今晚進入西安奧體中心。