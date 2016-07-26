全面掌控 佔反抗軍據點 塔利班：內戰結束 載美國人飛機被阻離境

美軍上周全面撤出阿富汗後，仍有部分僑民未能趕及撤離，美國傳媒報道，約有1,000人至周日已連續5天滯留在北部城市馬扎里沙里夫(Mazar-i-Sharif)國際機場，當中包括美國人、持有效簽證往美國或其他國家的人。有美國議員指，有6架飛機被禁離境，他們被當作人質。與此同時，塔利班昨稱，已控制反抗軍最後據點潘傑希爾省，並宣布內戰結束。反抗軍則否認戰敗，指仍守住戰略據點。

美國眾議院外交事務委員會副主席麥考爾向霍士新聞稱，機上有美國人和阿富汗翻譯員，6架飛機不能起飛因為未獲塔利班許可。他更指塔利班將乘客當作人質作交換，相信是想美國承認其政權。《紐約時報》指，在卡塔爾組織撤離航班的人士稱，飛機只是接受必要的批准程序，正等待塔利班批出最後准許，「塔利班未有扣押飛機作人質」。



女大學生只可露雙眼

戰事方面，目擊者指數千配備美軍留下武器的塔利班分子，在周日徹夜的戰鬥中奪取了反抗軍佔據的潘傑希爾省8個地區。領導反抗軍、潘傑希爾省領袖馬蘇德在Twitter僅稱他安全，塔利班則指他與前副總統薩利赫已逃往鄰國塔吉克。

在塔利班2001年下台後，阿富汗私立大學如雨後春筍，塔利班教育部上周六在大學開學前公布，在私立學院和大學就讀的女性，須穿長袍和只露雙眼的全臉面紗；男女須分開上課或最少隔著布簾，女學生須較男學生早5分鐘下課，防止他們在校外交談往來。女學生須由女教師授課，若情況不許可，也要改為由「年長男性」授課。