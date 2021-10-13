全面開放｜中國等10國列低風險 打齊針旅客下月赴泰國免隔離

泰國下月1日起向旅客全面開放，容許最少10個低風險國家的遊客入境免隔離檢疫，惟他們必須完成新冠疫苗接種。總理巴育周一在電視講話稱，首批獲准入境的將包括來自中國、美國、英國、德國及新加坡等地旅客，並可能在12月1日起擴大至其他國家，繼而在明年1月1日起向廣泛國家旅客實施免隔離檢疫。



依賴旅遊業的泰國因新冠肺炎疫情爆發，自去年4月起，禁止大部分外國旅客入境，經濟損失重大，即使其後放寬政策，但抵埗旅客仍須遵守多項檢疫要求。即使到現在，曼谷及其他地區仍然實施晚10朝4宵禁等防疫措施，以遏止第三波疫情。巴育向國民表示，是時候準備面對新冠病毒，像其他傳染病和疾病一樣，以治療和接種疫苗與其共存。他指控疫當局將在本周末前敲定計劃，並制定旅客毋須檢疫國家的名單。



上機前抵埗後須做病毒檢測

雖然有關國家旅客免隔離檢疫，但抵境旅客仍須持有離開本國前的病毒檢測陰性報告，並在抵境時再接受檢測，之後便可自由在泰國各地旅遊。至於不在名單內的國家旅客，仍要隔離檢疫和遵守其他防疫限制。巴育在電視講話中又稱，當局將考慮自12月1日起，容許食肆賣酒精飲品，以及娛樂場所重開，以助元旦新年的旅遊業及休閒娛樂業，認為依賴有關行業維生的人，無可能承受連續兩年新年旅遊旺季不做生意。

巴育6月時曾稱在本月中向旅客全面開放，度假勝地布吉作為試點，於7月已讓完成疫苗接種的旅客毋須隔離檢疫，可在布吉自由活動14天，之後再到國內其他地區。不過，因為疫苗接種率不理想，未能如期在本月，把計劃擴大至曼谷、華欣及清邁等多個旅遊熱點。直至昨日早上的過去24小時，泰國新增9,445宗確診，當中201宗來自監獄，死亡個案新增84宗，累計17,835人死亡。



全面開放｜中國等10國列低風險 打齊針旅客下月赴泰國免隔離