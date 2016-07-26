兩周後揭幕 東京頒緊急狀態 奧運閉門比賽

日本政府因應東京新冠肺炎疫情反彈，昨決定第四度向東京都頒布緊急狀態令，為期6周至下月22日，橫跨本月23日至下月8日舉行的東京奧運。東奧主辦單位其後召開視像會議，奧運擔當大臣丸川珠代會後宣布，在東京舉行的賽事將閉門作賽，不設現場觀眾。東京奧組委主席橋本聖子向購買了門票的民眾致歉。日本傳媒引述消息稱，除了東京，鄰近3個縣千葉、神奈川和埼玉舉行的賽事也可能閉門舉行。

日本首相菅義偉昨召開應對新冠肺炎疫情會議，稱鑑於變種病毒的影響，須加強措施防範全國爆發另一波疫情，決定東京都下周一起進入緊急狀態，餐廳禁止賣酒、晚上8時關門。沖繩縣的緊急狀態將繼續。埼玉、神奈川、千葉、大阪4個府縣的「防止蔓延等重點措施」將延長，原則上禁止餐廳提供酒類，但可由當地政府決定。菅義偉稱，希望新措施能減少民眾在暑假周圍去。



東京連續兩日增約900新症 東奧損失慘重

東奧主辦5方昨在菅義偉宣布有關決定後，召開視像會議，包括昨已抵東京的國際奧委會主席巴赫，他稱支持任何確保日本公眾和東奧參與者安全的措施。主辦單位原定讓當地民眾入場觀賽，上限為1萬人，但東京疫情近日反彈，周三有920宗新症，是自5月中以來單日最高紀錄，昨也錄得896宗新症，連續19天高於一周前確診。巴赫會在酒店隔離3天，然後視察選手村等。東奧押後一年舉行，令開支大增至1,200億港元，原預期門票可帶來約64億港元收入，海外觀眾也可刺激旅遊業，現一切化為烏有，贊助商和傳媒也受影響。