Am730
Am730
Am730
Am730
News
兩周後揭幕 東京頒緊急狀態 奧運閉門比賽
1 小時前
#Hashtags
東京奧運閉門作賽緊急狀態緊急事態新冠肺炎東京疫情
兩周後揭幕 東京頒緊急狀態 奧運閉門比賽
news-images
因疫情押後一年舉行的東奧一波三折。(路透社)
 news-images
橋本聖子(左)與巴赫等主辦5方舉行會議。

日本政府因應東京新冠肺炎疫情反彈，昨決定第四度向東京都頒布緊急狀態令，為期6周至下月22日，橫跨本月23日至下月8日舉行的東京奧運。東奧主辦單位其後召開視像會議，奧運擔當大臣丸川珠代會後宣布，在東京舉行的賽事將閉門作賽，不設現場觀眾。東京奧組委主席橋本聖子向購買了門票的民眾致歉。日本傳媒引述消息稱，除了東京，鄰近3個縣千葉、神奈川和埼玉舉行的賽事也可能閉門舉行。

日本首相菅義偉昨召開應對新冠肺炎疫情會議，稱鑑於變種病毒的影響，須加強措施防範全國爆發另一波疫情，決定東京都下周一起進入緊急狀態，餐廳禁止賣酒、晚上8時關門。沖繩縣的緊急狀態將繼續。埼玉、神奈川、千葉、大阪4個府縣的「防止蔓延等重點措施」將延長，原則上禁止餐廳提供酒類，但可由當地政府決定。菅義偉稱，希望新措施能減少民眾在暑假周圍去。


東京連續兩日增約900新症  東奧損失慘重
東奧主辦5方昨在菅義偉宣布有關決定後，召開視像會議，包括昨已抵東京的國際奧委會主席巴赫，他稱支持任何確保日本公眾和東奧參與者安全的措施。主辦單位原定讓當地民眾入場觀賽，上限為1萬人，但東京疫情近日反彈，周三有920宗新症，是自5月中以來單日最高紀錄，昨也錄得896宗新症，連續19天高於一周前確診。巴赫會在酒店隔離3天，然後視察選手村等。東奧押後一年舉行，令開支大增至1,200億港元，原預期門票可帶來約64億港元收入，海外觀眾也可刺激旅遊業，現一切化為烏有，贊助商和傳媒也受影響。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/兩周後揭幕-東京頒緊急狀態-奧運閉門比賽-275139
#Hashtags
東京奧運閉門作賽緊急狀態緊急事態新冠肺炎東京疫情
Am730

反壟斷法 收購股權開合營公司無申報 滴滴阿里等5企涉22案被罰

破壞生態 列特定外來生物 日本擬禁小龍蝦進口

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
反壟斷法 收購股權開合營公司無申報 滴滴阿里等5企涉22案被罰
Am730
Am730
破壞生態 列特定外來生物 日本擬禁小龍蝦進口
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多