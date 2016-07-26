兩國泰機師疑中招 4初步確診曾入社區

本港昨錄得少於5宗初步確診，當中4宗近日曾進入社區。衛生防護中心公布，29歲和57歲的男貨機機組人員上月離港飛往德國，至上周六(6日)從當地經國泰航空CX2066航班返港，並在機場檢測呈陰性。兩人屬豁免在指定酒店檢疫的群組，分別入住尖沙咀凱譽和愉景灣蔚陽一獨立屋。

他們前日(8日)按相關豁免規定進行強制檢測，驗出初步呈陽性及帶有L452R變異病毒株。其中，29歲患者病毒CT值約13至16，即病毒量高，當局昨晚7時起圍封其入住的凱譽，強制居民接受檢測。國泰航空昨確認，初步確診者包括兩名貨機機師。

另外兩宗曾入社區的個案，分別是30歲女外傭患者和15歲女童患者，她們完成入境強制檢疫後，分別轉為入住銅鑼灣香港珀麗酒店及尖沙咀港威酒店，在前日強制檢測中驗出呈陽性。兩人病毒量低，衛生防護中心指未能排除「復陽」可能性。

至於昨日本港則錄得一宗輸入個案，由美國抵港的19歲女患者(#12375)已在美國完成接種強生疫苗。政府昨宣布，延長現有社交距離措施至本月24日，並正研究在食肆和合適的表列處所，進一步嚴格推行使用「安心出行」

兩國泰機師疑中招 4初步確診曾入社區