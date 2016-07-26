兩地疫情｜泰推遲曼谷免隔離旅遊 星疫情加速13天增萬病例

新加坡新冠肺炎疫情繼續惡化，周三晚宣布增1,457宗確診病例，再創新高，當中大部分是社區病例。令人關注的是，當地最新一輪累計病例增加一萬宗的速度，較上一輪快約14倍。此外，當地增3名患者死亡，包括一名90歲長者，有高血壓及高膽固醇，亦曾中風，生前已完成接種兩劑疫苗。



當地衛生部指，周二1,457宗病例中有1,277宗來自社區、176宗屬於外勞宿舍，輸入病例只佔4宗。截至周三，新加坡累計病例為81,356宗，當地在3月5日突破6萬宗病例、9月9日突破7萬宗，歷時188天，然而由累計7萬宗增加至8萬宗，僅需13天。猶幸過去28天當地98%病例，均屬無症狀或輕微症狀。目前當地有逾八成人完成接種疫苗。隨著社區病例增加，醫護人員、病人及醫院訪客的病例增加，當地衛生部宣布周五起暫停所有醫院的公眾探病安排，至下月23日，其中垂危病人、小兒科病人、孕婦或產後婦女，以及需要看護者照顧病人的家屬，可在經醫院評估後，按特定條件探病。



泰疫苗接種率不達標 推遲曼谷清邁等地旅遊

另外，泰國當局原擬10月擴大「打齊針免隔離」旅遊計劃，讓已完成接種疫苗的外國旅客，入境曼谷、華欣、芭堤雅及清邁等旅遊熱點時，毋須隔離，但因上述地點的疫苗接種率未達70%，當局周三宣布把計劃推遲至11月實施。目前曼谷民眾的接種率為44%，全國完成接種的民眾比率為22%。當地月前率先在布吉及蘇梅展開「打齊針後免隔離」旅遊計劃，但若要轉赴泰國其他地區，則須自費檢測3次及等待14天。

當局雖推遲擴大「打齊針後免隔離」計劃的範圍，但亦正考慮縮減所有外國入境者的隔離日數，當地疾控廳周四建議，已打齊針的外國入境者，包括遊客、商務客及留學生，在酒店隔離的日數由14天減至7天；無打針證明的入境者，由空路入境隔離10天，陸路入境則隔離14天，建議將於下周一呈交當局考慮。

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