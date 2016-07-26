兩女3歲發現遭醫院調亂嬰 雙方家庭一起居住情同姊妹

23歲的Caterina Alagna和Melissa Fodera同在意大利西西里出生，因醫院的出錯，令原本可能是陌路人的兩人，變成情同孖生姊妹。這段特別緣份要從她們出生開始說起，兩人在同一間醫院出生，直到3歲時，Melissa的母親到托兒所接女兒，竟見到另一名孩子Caterina與其另兩女兒樣貌相似。兩家人遂做DNA檢驗，發現兩人在出生時調亂了。

兩位母親曾懷疑調亂嬰 護士解釋調轉衣服

Caterina和Melissa在1998年12月31日相差15分鐘出生，護士正慶祝新年到來，卻意外調亂了兩人。當時兩名母親其實有懷疑，向職員說她們的寶寶所穿衣服不是她們帶來的，但護士當時解釋只是撈亂了衣服。當兩家人在兩人3歲時做了DNA檢驗，證實真的搞錯了後，形容腦中一片空白，「太過荒誕、太過無可能」。

調亂嬰養母：相處3年難放手

兩人的母親起初都反對換回女兒，已養育了「女兒」3年，雙方都有感情。為了讓各自的「女兒」適應與親生父母生活，兩個家庭更一度搬入同一房子居住。不過，其後專家建議兩名孩子最少要分開6個月，讓她們可各自適應與親生家庭生活。當時她們的母親每天都通電話和大哭，在3個月後，兩位母親決定不再抗拒大家，雙方決定常見面和永不分離。Melissa的「養母」Marinella說：「過去我每天都見到Melissa，我如何能不再見她？我餵哺她，我教她說第一個字。我們共同度過這些時光。」

調亂嬰一起慶祝重要日子如孖生姊妹

過了一段時間，兩個家庭變得更親密，Caterina和Melissa也開始一起慶祝兩人的重要日子，在學校上課也坐在一起。Melissa承認，已不記得3歲前與養母Marinella生活的事，但永遠視她為「第二名母親」。這個特別的姊妹情故事被著作成書和拍成紀錄片，其作者Mauro Caporiccio說，「今天她們較其他姊妹更像孖生般，並聯繫了兩個家庭。」

兩女3歲發現遭醫院調亂嬰 雙方家庭一起居住情同姊妹