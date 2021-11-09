兩岸局勢｜切香腸戰術與6種戰力並存 台防務報告：陸從未放棄動武

台灣的國防部昨發表年度防務報告，指北京近年頻繁對台操作的「灰色地帶」威脅多元化，且以「切香腸戰術」(Salami tactics，又稱莎樂美戰術、漸進戰術，分化、逐漸佔領敵方的手段)逐漸升高，圖藉此消耗台方戰力和動搖台灣民心士氣，達成「不戰奪台」目標。報告同時詳述解放軍6個方面的對台作戰能力，強調北京從未放棄對台使用武力。解放軍東部戰區昨晚表示，多兵種昨日在台海方向進行聯合戰備警巡，明言是針對「台獨」分裂勢力活動。

北京近年多次強調要推動兩岸和平統一，但同時「不承諾放棄使用武力」。路透社近日甚至推演「解放軍攻台6步」，認為一旦軍機繞台等灰色地帶威脅無效，解放軍就會失耐性，從封鎖馬祖、進軍金門、海空封鎖、全面封鎖、空中及導彈攻擊，到全面攻台，屆時美日澳聯防反擊，恐演變成東亞戰爭。

台灣今年的防務報告書總結並分析北京對台用武策略時，指對方的灰色地帶威脅，包括進入台灣防空識別區、加強周邊海域演習訓練力度、加強軍事威懾，以及網絡戰、認知戰等。對台作戰能力則分為6個方面，即情報監偵、聯合封鎖、聯合火力打擊、聯合登陸作戰、應對外軍干預及戰略支援能力。

解放軍具截斷台灣海空交通能力

報告書直言，解放軍已能透過陸、海、空及航天等方式，擴大情報蒐集範圍與頻率，掌握台灣軍事動態及戰場情報，並已具備對台重要港口、機場及對外航道實施聯合局部封鎖，截斷海空交通路線的能力。解放軍各式彈道導彈、巡航導彈及空對地導彈射程更可涵蓋台灣全島，聯同海空軍戰力甚至可攻擊台灣政治、經濟、軍事等重要目標；在取得制空、制海及制電磁權優勢後，更能以正規兩棲艦船搭配軍管商貨輪方式進行聯合登陸作戰。

解放軍還能藉部署各種導彈及派艦機常態赴西太平洋訓練，對印太周邊國家形成軍事威懾，以遲滯第一、二島鏈間外軍干預行動。此外，大陸透過「軍民融合」發展航天作戰平台，加速偵察、導航、通信等各類衛星部署，以加強戰場資訊優勢，並藉北斗全球定位導航等系統，協助各軍兵種進行資訊攻防、遠程預警、遠海作戰、導彈精準突擊及防空反導等。

官媒發布「攻台主力」實彈射擊演習片段

面對北京區域拒止、反介入、海上封控及三棲快速多點對台用武能力日趨完備，報告書指出，如何發揮海島防衛的地理優勢，是台軍「不對稱作戰」投注的方向。

大陸官媒央視同日早上發布被認為是「攻台主力」之一的東部戰區第71集團軍某旅聯合火力打擊群，在安徽東部山區實戰化實彈射擊演習的片段，又重提空軍的《繞島巡航》宣傳片，重點突出一名轟6K機師首次繞台巡航與多次繞台後的心境變化：「隨著去的次數增多，有種在自家院子裡轉一轉的感覺，這就是我們的領土，一種沉默的宣示」。

兩岸局勢｜切香腸戰術與6種戰力並存 台防務報告：陸從未放棄動武