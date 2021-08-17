兩岸角力｜解放軍台灣周邊演習 明言針對美國及台獨

解放軍東部戰區發言人施毅表示，東部戰區今日出動作戰艦艇、反潛機、殲擊機等多軍種力量，在台島西南、東南等周邊海空域組織聯合火力突擊等實兵演練，檢驗戰區部隊一體化聯合作戰能力。

施毅又點明，今次演練是根據當前台海安全形勢及維護國家主權需要而採取的必要行動，是對外部勢力干涉和台獨勢力挑釁的嚴正回應。他批評，美台頻頻勾連挑釁，發出嚴重錯誤信號，嚴重侵犯中國主權，嚴重破壞台海和平穩定，已成為台海安全風險的最大禍源。他強調，東部戰區將持續加強戰備訓練，有決心有能力挫敗一切台獨分裂活動，堅決捍衛國家主權和領土完整。

在台灣，國防部發言人史順文回應稱，對於台海區域情勢，以及海、空相關動態，軍方都有充分掌握及評估，並做好各項因應的準備。

傳三方測試電戰攻防

關注台海軍事動態的Facebook專頁「台灣西南空域」則發文，指解放軍多款戰機今早進入台灣西南空域，台軍多批軍機在空中監控並六度廣播驅離，與此同時，美國海軍EP-3E電子偵察機及P-8A反潛巡邏機通過巴士海峽前往台灣西南空域，「我們發現西南空域有嚴重訊號干擾，疑似三方均在測試電戰攻防」。

另外，有台灣傳媒指出，台灣海軍曾公告今早10時30分至下午2時30分在西南空域「R-12靶區」進行「空程空域操演」，解放軍運-8電子偵察機卻直接穿越R-12靶區，繞半圈後折返；解放軍運-8反潛機則經巴士海峽飛到中山科學研究院今早9時25分至10時55分在屏東九鵬基地進行海、空導彈實彈射擊的靶區，回程時再飛到R-12靶區。台媒指出，這是解放軍首度干擾台方軍演。

