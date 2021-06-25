兩市民銅鑼灣IKEA購物後被指違反限聚令遭警票控

警方中午時圍封維園，其後更在銅鑼灣東角道、名店坊一帶布防，警方在社交網站表示，下午2時許有人羣在銅鑼灣一帶集結，期間有人分別展示旗幟及示威標語，高聲叫囂，引來大批途人圍觀，期間亦截查多人，若違4人限聚令即時作出票控。

兩名女士今午約4時，在銅鑼灣IKEA購物後被警方指違反限聚令亦獲發告票。被控市民吳女士稱，事發時與友人李女士在IKEA購物後，走到東角道前後不足10分鐘，但途至東角道時，突然被警方拉進橙帶內的圍封區，指她倆連帶另外3人違反限聚令。

吳女士稱，另外3人為陌生人，並即時反問警員「當時我問警方兩個人點違反限聚令呢？佢話唔理，總之你地同法官講。」吳女士指自己從事清潔工，月入僅7,000元，又稱自己「有證有據」，有購物單據及剛購買的貨品，指責警方是「隔硬屈」，做法非常有問題，強調自己非常無辜，一定會上庭辯解。惟李女士憂心，現時被罰款5千元，若要上訴，「上幾次庭都冇左5千蚊」。