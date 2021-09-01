Am730
Am730
Am730
Am730
News
兩年前踩錯油門撞死母女　日九旬翁判囚5年
49 分前
#Hashtags
池袋日本老害上級國民飯塚幸三東京地方法院交通意外
兩年前踩錯油門撞死母女　日九旬翁判囚5年
news-images
兩年前東京池袋發生的交通事故，造成一對母女死亡。(美聯社)

現年90歲日本老翁飯塚幸三，兩年前在池袋因誤將油門當成煞車，結果導致一對母女被撞死及9人受傷。飯塚今日(2日)在東京地方法院被裁定不小心駕駛引致死傷，判囚5年。

原為通商産業省（現經濟産業省）工業技術院長的飯塚幸三，事發時87歲，在池袋駕車，誤將油門當煞車而導致意外。事後「老人駕駛」及「上級國民」的問題成為日本議題，尤其飯塚在審判過程，堅持自己無罪，否認將油門和煞車弄錯，被網民批評「上級國民」獲得優待。然而經過審判後，控方要求判囚7年，而法院最終判5年。

news-images
死者松永真菜丈夫捧着兩名死者的遺照。(美聯社)

堅稱車輛失控非踩錯油門

在今日的判決，原本容納22個旁聽席的法院，有多達563人要求旁聽，足見事件的注目。事件導致當時過路的31歲女子松永真菜，以及其3歲女兒松永莉子死亡，另有9人受傷。在事故後10個月，飯塚以踩錯油門而被起訴。然而，飯塚一直在庭上否認控罪，指當時只是車輛的煞車系統失靈，而非自己踩錯油門。

在6月的公開審判上，死者丈夫在庭上質問飯塚：「這樣的理由你覺得合理嗎？」飯塚仍回應：「沒能阻止汽車失控，我感到抱歉」。控方之後指出，在事故後的檢查，沒有證據證明車輛的煞車系統出現問題，故此以違反基本操作應注意的義務而導致嚴重過失為理由，要求法院判囚7年，法院今日判飯塚入獄5年。

裁判長下津健司在裁決後向飯塚表示：「你的錯誤很明顯」，然後再着被告：「如果你接納裁決，就誠懇地道歉吧。」結果飯塚未有回應，然後向法庭鞠躬後步出法庭。

news-images
90歲的被告飯塚幸三。(美聯社)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/兩年前踩錯油門撞死母子　日九旬翁判囚5年-283091
#Hashtags
池袋日本老害上級國民飯塚幸三東京地方法院交通意外
Am730

禁加熱煙草案委員會下周五開會　料將決定會否改為規管售賣

颶風艾達餘威掃美國東北6死 紐約地鐵現瀑布 (有片)

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
禁加熱煙草案委員會下周五開會　料將決定會否改為規管售賣
Am730
Am730
颶風艾達餘威掃美國東北6死 紐約地鐵現瀑布 (有片)
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多