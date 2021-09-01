兩年前踩錯油門撞死母女 日九旬翁判囚5年

現年90歲日本老翁飯塚幸三，兩年前在池袋因誤將油門當成煞車，結果導致一對母女被撞死及9人受傷。飯塚今日(2日)在東京地方法院被裁定不小心駕駛引致死傷，判囚5年。

原為通商産業省（現經濟産業省）工業技術院長的飯塚幸三，事發時87歲，在池袋駕車，誤將油門當煞車而導致意外。事後「老人駕駛」及「上級國民」的問題成為日本議題，尤其飯塚在審判過程，堅持自己無罪，否認將油門和煞車弄錯，被網民批評「上級國民」獲得優待。然而經過審判後，控方要求判囚7年，而法院最終判5年。

堅稱車輛失控非踩錯油門

在今日的判決，原本容納22個旁聽席的法院，有多達563人要求旁聽，足見事件的注目。事件導致當時過路的31歲女子松永真菜，以及其3歲女兒松永莉子死亡，另有9人受傷。在事故後10個月，飯塚以踩錯油門而被起訴。然而，飯塚一直在庭上否認控罪，指當時只是車輛的煞車系統失靈，而非自己踩錯油門。

在6月的公開審判上，死者丈夫在庭上質問飯塚：「這樣的理由你覺得合理嗎？」飯塚仍回應：「沒能阻止汽車失控，我感到抱歉」。控方之後指出，在事故後的檢查，沒有證據證明車輛的煞車系統出現問題，故此以違反基本操作應注意的義務而導致嚴重過失為理由，要求法院判囚7年，法院今日判飯塚入獄5年。

裁判長下津健司在裁決後向飯塚表示：「你的錯誤很明顯」，然後再着被告：「如果你接納裁決，就誠懇地道歉吧。」結果飯塚未有回應，然後向法庭鞠躬後步出法庭。