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警封維園拘多人 警銅鑼灣遇襲 疑兇自殘不治
3 小時前
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七一襲警香港警察截查街站賢學思政職工盟社民連限聚令
警封維園拘多人 警銅鑼灣遇襲 疑兇自殘不治

香港回歸中國24年，警方連續第二年禁止舉辦七一遊行，大批警員全日在銅鑼灣一帶戒備以防群眾聚集，至晚上約10時，有警員在崇光百貨外，被人用刀刺傷，據報疑犯行兇後自殘，經搶救後不治。
 

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警方指，受襲警左背受傷，須送院治療。
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疑兇被制服現場有大量血跡。

晚上一名警察昨晚約10時，於銅鑼灣崇光百貨對出站崗期間，一名男子突持利器從後襲擊，警察被襲後緊握左臂走避，男子則向崇光方向逃走時被捕；現場消息指，疑兇襲警後疑自殘，警須現場急救至救護車到場，傷者送院不治。

另外，繼六四晚會後，警方昨再次引用《公安條例》，於中午12時封鎖維園，而多個政黨、團體亦於各區擺設街站，警方於各區合共拘捕最少20人。

社民連主席黃浩銘昨晨與另外3名成員在灣仔遊行，要求政府釋放所有政治犯，行至灣仔家計會附近，即被大批警察截查，隨後分別於鵝頸橋及囍帖街擺街站。職工盟原計劃擺設3至4個街站，惟多次在灣仔及銅鑼灣被警方驅趕，質疑警方執法尺度不清楚。學聯及嶺大學生會代表共4人昨傍晚約6時，於旺角天橋擺街站時，被警方拉起封鎖線截查後，4人被捕及檢走街站物資。賢學思政召集人王逸戰、秘書長陳枳森，以及一名義工，於旺角行人專用區手持宣傳單張被警方截查，隨後同樣被捕。警方指先後有11人涉「分發煽動刊物」被捕。

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王逸戰與多名成員被捕。(陳奕釗攝)
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職工盟多次擺設街站不果，質疑警方執法理據為何。(林俊源攝)
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警衝入商場搜捕。(林俊源攝)
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有市民被搜出《毛語錄》。(蘇文傑攝)

兩女稱購物後被控限聚：一定上訴
警方昨最少拘20人，下午2時許有男子於銅鑼灣一帶展示標語及叫口號，警方指該男子叫囂引來大量市民圍觀，要求對方停止不果後，拘捕1男2女涉在公眾地方行為不檢。約1小時後，再於附近拘一男子，涉管有仿製火器；至晚上7時，於天后截查一男時搜出卡片刀，涉管有攻擊性武器被捕。另外，警方昨最少發出19張違反限聚令告票。其中一名吳姓女子指，與友人於宜家購物後，行至東角道被截查，指兩人與另外3人違反限聚令。吳女質問警察「兩個人點違反限聚令呢」，稱不認識另外3人，展示購物後的貨物，強調會上庭辯解。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/兩年禁止-警封維園拘多人-警銅鑼灣遇襲-疑兇自殘失救-274214
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