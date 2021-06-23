Am730
Am730
Am730
Am730
News
兩期執行 2021人口普查派「紫信封」統計處建議網上填交問卷
1 小時前
#Hashtags
2021人口普查統計處政府問卷
兩期執行 2021人口普查派「紫信封」統計處建議網上填交問卷
news-images
陳萃如(中)表示，有信心詳細解說後，市民會合作。(蘇文傑攝)
 news-images
陳萃如

每十年一次人口普查昨展開，分兩個階段進行，住戶陸續收到「紫信封」，首階段收到信件的住戶可以透過網上、電話及郵寄等非面對面接觸方式交回問卷，疫情下，統計處推薦市民盡量以上述方式交資料。至第二階段，政府將派統計員「接力」，向未收到信件住戶派信及上門協助完成問卷。統計處長陳萃如提醒，提防假冒來電、電郵等，有疑問隨時可致電普查熱線182021查詢。
 

2021人口普查涵蓋全港人口，普查法例要求住戶必須提供有關資料，否則便屬違法，有機會被判罰款或監禁。首階段由昨日23日起至7月17日開展，主要透過非面對面接觸方式搜集住戶數據。市民會先收到統計處寄出的「紫信封」通知信，九成住戶將接受簡單點算，即只須填基本人口特徵資料「短問卷」，包括性別、出生年月、種族、居所面積等基本人口特徵資料，需時少於10分鐘；餘下一成住戶隨機抽樣，須填「長問卷」，即須提交較詳情資料，包括須額外填寫教育水平、住戶收入、居住情況(廳房數目、租金或按揭供款等)，視乎家庭成員，料3至4人家庭需時約30至40分鐘完成。

長、短問卷均會收到「紫信封」，但短問卷的信封較大(圓圖)，市民可以郵寄交回紙本問卷，但獲派填報長問卷住戶則不會收到紙本問卷，只能以網上填寫或電話回答。若以網上填寫，通知信上提供二維碼供住戶掃碼登入網站填問卷。「紫信封」附有小冊子，教授住戶填交網上問卷程序及方法等，系統有自動跳題功能，亦有按鈕可提供補充資料，助市民了解題目，更可分階段完成，即住戶可先填妥部分問卷，待空餘時間始再登入，繼續完成。


統計員7月中上門
第二階段為7月18日起至8月4日，統計員會向無明確郵遞地址住戶，例如居於鄉郊地區採用公用信箱的住戶，直接派遞通知信，有關住戶仍可以採用非面對面接觸方式交回問卷，統計員亦會協助住戶填寫問卷，包括到訪第一階段未回應住戶。至於詳情及如何辨識統計員，統計處將稍後再公布。目前據2021人口普查網站的「常見問題」頁面，已簡介統計員衣著及配飾等(見表)。

陳萃如表示，普查員若未接種疫苗，須每兩星期檢測；經歷疫情，相信市民習慣網上填寫問卷，當局加大了伺服器容量及設虛擬等候室，應付大流量需要。今次也特別增設600條線，容許電話方式完成訪問，以住較少採用。選用電話訪問住戶，可致電普查熱線182021提交資料，每日朝9晚10時半服務，熱線亦提供查詢、跟進自填問卷、確認統計員身份、預約統計員面談訪問時間等服務。她提醒，人口調查不需要住戶填寫銀行帳戶及號碼等敏感資料，如有疑問應致電熱線查詢。

news-images
news-images
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/兩期執行-2021人口普查派「紫信封」統計處建議網上填交問卷-273168
#Hashtags
2021人口普查統計處政府問卷
Am730

拉響警報 入場觀眾禁飲酒大叫 烏干達東奧選手確診第二宗

經營困難 12美食車16個月總收入僅267萬 商經局︰或明年初停運

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
拉響警報 入場觀眾禁飲酒大叫 烏干達東奧選手確診第二宗
Am730
Am730
經營困難 12美食車16個月總收入僅267萬 商經局︰或明年初停運
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多