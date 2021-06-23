兩期執行 2021人口普查派「紫信封」統計處建議網上填交問卷

每十年一次人口普查昨展開，分兩個階段進行，住戶陸續收到「紫信封」，首階段收到信件的住戶可以透過網上、電話及郵寄等非面對面接觸方式交回問卷，疫情下，統計處推薦市民盡量以上述方式交資料。至第二階段，政府將派統計員「接力」，向未收到信件住戶派信及上門協助完成問卷。統計處長陳萃如提醒，提防假冒來電、電郵等，有疑問隨時可致電普查熱線182021查詢。



2021人口普查涵蓋全港人口，普查法例要求住戶必須提供有關資料，否則便屬違法，有機會被判罰款或監禁。首階段由昨日23日起至7月17日開展，主要透過非面對面接觸方式搜集住戶數據。市民會先收到統計處寄出的「紫信封」通知信，九成住戶將接受簡單點算，即只須填基本人口特徵資料「短問卷」，包括性別、出生年月、種族、居所面積等基本人口特徵資料，需時少於10分鐘；餘下一成住戶隨機抽樣，須填「長問卷」，即須提交較詳情資料，包括須額外填寫教育水平、住戶收入、居住情況(廳房數目、租金或按揭供款等)，視乎家庭成員，料3至4人家庭需時約30至40分鐘完成。

長、短問卷均會收到「紫信封」，但短問卷的信封較大(圓圖)，市民可以郵寄交回紙本問卷，但獲派填報長問卷住戶則不會收到紙本問卷，只能以網上填寫或電話回答。若以網上填寫，通知信上提供二維碼供住戶掃碼登入網站填問卷。「紫信封」附有小冊子，教授住戶填交網上問卷程序及方法等，系統有自動跳題功能，亦有按鈕可提供補充資料，助市民了解題目，更可分階段完成，即住戶可先填妥部分問卷，待空餘時間始再登入，繼續完成。



統計員7月中上門

第二階段為7月18日起至8月4日，統計員會向無明確郵遞地址住戶，例如居於鄉郊地區採用公用信箱的住戶，直接派遞通知信，有關住戶仍可以採用非面對面接觸方式交回問卷，統計員亦會協助住戶填寫問卷，包括到訪第一階段未回應住戶。至於詳情及如何辨識統計員，統計處將稍後再公布。目前據2021人口普查網站的「常見問題」頁面，已簡介統計員衣著及配飾等(見表)。

陳萃如表示，普查員若未接種疫苗，須每兩星期檢測；經歷疫情，相信市民習慣網上填寫問卷，當局加大了伺服器容量及設虛擬等候室，應付大流量需要。今次也特別增設600條線，容許電話方式完成訪問，以住較少採用。選用電話訪問住戶，可致電普查熱線182021提交資料，每日朝9晚10時半服務，熱線亦提供查詢、跟進自填問卷、確認統計員身份、預約統計員面談訪問時間等服務。她提醒，人口調查不需要住戶填寫銀行帳戶及號碼等敏感資料，如有疑問應致電熱線查詢。