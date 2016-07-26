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兩機師帶變種病毒入社區 累愉景灣120學童送檢 當局研收緊豁免安排
14 分前
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兩機師帶變種病毒入社區 累愉景灣120學童送檢 當局研收緊豁免安排

正當港府與內地商討免檢疫通關「進展良好」之際，本港昨錄得5宗輸入個案，當中3宗屬豁免檢疫群組的機組人員，而最令人關注的是，其中兩人在進入社區後才驗出確診，恐變種病毒經此散播。兩宗個案同為國泰航空外籍貨機機師，均驗出帶有L452R變異病毒株，其中一人的妻子和兒子，分別任教和就讀愉景灣國際學校，令近120名學生要檢疫3日。衛生防護中心相信，兩患者較大機會在德國感染，因入社區時病毒量高，承認有擴散風險；對於社會關注「豁免群組」成防疫漏洞，中心指當局將檢視是否要增加限制豁免檢疫人士的行動及隔離安排。

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早前宣布收緊豁免檢疫安排明起實施，惟機組人員仍屬豁免群組，而昨公布其中兩宗流入社區的確診個案，兩名機師上月31日各自離港赴阿聯酋杜拜，後轉到德國法蘭克福會合，其後各自逗留在酒店房，至上周六(6日)隨CX2066航班回港。兩人本身已打齊針、抵港在機場檢測呈陰性，當局評估兩人在外工作的情況後，批准他們回家接受醫學監察、定期檢測，而毋須自我隔離。

其中，居於愉景灣海蜂徑一間獨立屋的57歲男機師(#12376)，周一接受強制檢測時呈陽性，當時樣本CT值31至34，即病毒量低，但入院後CT值跌至17，即病毒量上升。他抵港後大部分時間在家，周一(8日)搭愉景灣巴士DB01R線往東涌採樣後，再到運輸署金鐘牌照事務處和中環國際金融中心商場買外賣，運輸署昨起暫時關閉辦事處，後日重開。

該名機師確診時沒有病徵，4名同住家人和13名同事要檢疫，其中同住妻子和兩名兒子，分別任教愉景灣國際學校小學部和就讀該校五年級、幼稚園預備班。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，由於機師同住家人具高感染風險，該校有近120名學生需要檢疫最少3日，學校並要停課至周末。

機師35名波友須檢疫

與該名機師負責同一班機的29歲男機師(#12378)，就與一名友人居於尖沙咀凱譽，周一檢測呈陽性及CT值約13至16，即病毒量高，同日病發。他返港後到過區內多間食肆，包括住所樓下的Maison Eric Kayser，大廈前晚已圍封強制檢測，未有發現個案。他有近60名密切接觸者要檢疫，包括35名上月31日離港前曾一同踢足球的波友，他日前返港後則未有再踢波。

不排除機師與外地地勤接觸染疫

歐家榮表示，57歲機師在外地需要與當地地勤人員，交收文件和填表格等，其間只有患者戴口罩，而對方沒有戴，中心估計患者較大可能在外地感染。衛生防護中心總監徐樂堅形容，兩人病毒量高的時候，在社區逗留地方不算多，但承認在社區有擴散風險，為謹慎起見都要追蹤確診前21日的行蹤。此外，中心亦正聯同警方，透過翻查閉路電視和檢查八達通紀錄，繼續追蹤行程和地點。

在多名記者追問下，徐樂堅承認兩人抵港後只需要接受醫學監察，毋須強制檢疫。他重申當局會視乎不同機組人員在外的工作性質，如有否進入外地社區、來自地區風險級別等，決定他們要自我隔離或醫學監察。

徐樂堅又相信，運輸及房屋局會重新檢視有否需要進一步限制豁免檢疫群組，在本港的行動和檢疫安排，平衡公共衛生及航運需要。據政府早前公布，獲豁免檢疫的機組人員，明日起要遵守一系列防疫措施和條款，包括限制隔離地點和嚴格限制可進行活動等，以恪守閉環式管理原則。

兩女確診者料復陽個案

除這兩名病毒量高的機組人員外，本港昨另有3人確診，包括相信是復陽個案的30歲女菲傭(#12377)和15歲女童(#12379)，她們均在完成檢疫及進入社區後的強制檢測中確診。菲傭周一去過銅鑼灣世貿中心34樓香港仁和體檢中心，女童則周日與家人去過海洋公園。餘下一人是34歲非本地男機組人員(#12380)，周一抵港並在機場採樣，其後證實確診；初步確診約有5宗。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷認為，機組人員風險與一般抵港人士均等，不應因為職業或工種、更期等而獲豁免，若不幸走漏個案入社區，就很容易延伸成爆發。呼吸系統科專科醫生梁子超就稱，容許機組人員自由出入，是防疫一大漏洞，認為他們如果放假想重返社區，就應先檢疫。

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愉景灣國際學校約120名學童要檢疫。(鍾式明攝)
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數百居民昨晚在愉景灣排隊接受檢測。(鍾式明攝)

兩機師帶變種病毒入社區 累愉景灣120學童送檢 當局研收緊豁免安排

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/兩機師帶變種病毒入社區-累愉景灣120學童送檢-當局研收緊豁免安排-292503
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