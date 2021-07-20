兩男趁少女酒醉三度強姦罪成 辯稱對方主動挑逗

兩名男子透過手機遊戲認識少女，數月後相約到酒吧飲酒消遣，並趁少女酒醉攜她到先後商廈及酒店三度強姦。被告早前辯稱少女當晚主動挑逗兩人，而且享受過程，但少女卻稱沒有印象。陪審員今日裁定兩名被告共三項強姦罪成，案件押後至下月23日判刑，期間索取女事主的創傷報告和被告的心理報告。

24歲被告王子健和23歲被告陳之寧，分別報稱為地盤工人及文員，被控於前年8月19日，在灣仔海外信託銀行大廈6樓強姦女子X；王另被控同日於灣仔立興大廈百佳酒店再度強姦X。

X強調不曾同意性交

X早前作供指，於2019年初透過手機遊戲結織王子健，她在事發當晚與女友人及兩名被告飲酒，惟她後來喝醉，在無意識下被抬上的士，無記憶到過寫字樓，但依稀感到在床上被陰莖插入陰道及放入口中，強調自己不曾同意性交。X醉醒時發現自己身處酒店，未有穿著內衣褲，而王則睡在她身邊。X穿回衣物後離開，回家後向男友哭訴，其後報警。法醫在X的陰道內發現兩名被告的DNA。

辯方早前盤問X時曾提及，X曾於網上和王子健對話時已言論大膽，並指X對王有好感。X則解釋談及性話題是為幫朋友宣傳性用品店，並否認對王有好感。辯方又指，兩名被告和X到達商廈後，主動親吻王，進行性行為時X表現享受，事後再提議去酒店。X反駁沒有印象，並強調非自願性交。

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