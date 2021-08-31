兩美聯代理獨吞逾萬元佣金 承認提交虛假租約侯判

兩名地產代理涉嫌向美聯物業提交多份虛假租約，分別詐取公司逾1.5萬元及約600元，被廉政公署落案起訴。兩名被告今日於西九龍裁判法院承認共4項「代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪」，違反《防止賄賂條例》第9(3)條。署理總裁判官羅德泉將案件押後至9月29日判刑，以待兩名被告的背景及社會服務令報告，被告獲准以現金保釋。

兩名被告分別為45歲美聯物業分行經理譚振聲，承認3項「代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪」，其餘4項相類控罪獲控方不提證供起訴；以及51歲美聯物業代理黃雪梅，承認1項「代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪」。

免與其他代理攤分佣金

案情透露，於2016年9月1日至2018年6月29日期間，兩名被告連同其他美聯物業代理合作促成1宗租務及5宗買賣交易，而在其中3宗交易，客戶同意向美聯物業支付額外逾19.2萬元額外佣金，但被告譚振聲為免與其他代理攤分佣金，故利用3份自稱由被告和其妻促成的虛假臨時租賃協議，誤導美聯物業向他和妻子額外多付逾1.5萬元佣金。

另外，被告黃雪梅在一項買賣交易中，為免與另外3名美聯物業的物業代理攤分5萬元佣金，故利用一份自稱由自己和另一名代理促成的虛假臨時租賃協議，誤導美聯物業向她額外多付約600元佣金。

同案被告判社服令

同案另外兩名被告，包括39歲林志恒、56歲李崇輝，早前承認共4項控罪，包括3項「串謀使代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪」及1項「代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪」，分別被判160小時及120小時社會服務令。

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