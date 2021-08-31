Am730
Am730
Am730
Am730
News
兩美聯代理獨吞逾萬元佣金　承認提交虛假租約侯判
2 小時前
#Hashtags
廉政公署美聯物業地產代理代理人意圖欺騙其主事人而使用文件防止賄賂條例
兩美聯代理獨吞逾萬元佣金　承認提交虛假租約侯判
news-images
兩美聯代理獨吞逾萬元佣金　承認提交虛假租約侯判 (資料圖片)

兩名地產代理涉嫌向美聯物業提交多份虛假租約，分別詐取公司逾1.5萬元及約600元，被廉政公署落案起訴。兩名被告今日於西九龍裁判法院承認共4項「代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪」，違反《防止賄賂條例》第9(3)條。署理總裁判官羅德泉將案件押後至9月29日判刑，以待兩名被告的背景及社會服務令報告，被告獲准以現金保釋。

兩名被告分別為45歲美聯物業分行經理譚振聲，承認3項「代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪」，其餘4項相類控罪獲控方不提證供起訴；以及51歲美聯物業代理黃雪梅，承認1項「代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪」。

免與其他代理攤分佣金

案情透露，於2016年9月1日至2018年6月29日期間，兩名被告連同其他美聯物業代理合作促成1宗租務及5宗買賣交易，而在其中3宗交易，客戶同意向美聯物業支付額外逾19.2萬元額外佣金，但被告譚振聲為免與其他代理攤分佣金，故利用3份自稱由被告和其妻促成的虛假臨時租賃協議，誤導美聯物業向他和妻子額外多付逾1.5萬元佣金。

另外，被告黃雪梅在一項買賣交易中，為免與另外3名美聯物業的物業代理攤分5萬元佣金，故利用一份自稱由自己和另一名代理促成的虛假臨時租賃協議，誤導美聯物業向她額外多付約600元佣金。

同案被告判社服令

同案另外兩名被告，包括39歲林志恒、56歲李崇輝，早前承認共4項控罪，包括3項「串謀使代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪」及1項「代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪」，分別被判160小時及120小時社會服務令。

相關新聞：

港區國安法｜鄒幸彤等4支聯會常委被捕

47人初選案｜何桂藍申撤報道限制被拒　撤回保釋申請續還柙

612基金即時停收捐款　原定眾籌至月底

反修例警拘萬人　檢控率約兩成半

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/兩美聯代理獨吞逾萬元佣金　承認提交虛假租約侯判-283907
#Hashtags
廉政公署美聯物業地產代理代理人意圖欺騙其主事人而使用文件防止賄賂條例
Am730

高市早苗宣布出選自民黨總裁　表明捍衞日本主權

7級地震有幾勁  墨西哥城月台列車猛烈搖晃 (有片)

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
高市早苗宣布出選自民黨總裁　表明捍衞日本主權
Am730
Am730
7級地震有幾勁  墨西哥城月台列車猛烈搖晃 (有片)
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多