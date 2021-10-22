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兩電加價｜民主黨斥不近人情：賺到盡
28 分前
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兩電加價｜民主黨斥不近人情：賺到盡
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中電及港燈宣布，明年電費加價5.8%及7%。(資料圖片)

中電及港燈宣布，明年電費加價5.8%及7%。民主黨批評，兩電在疫情期間仍然作出大幅度加價，是不願意與市民共渡時艱，形容兩電「不近人情」。民主黨環境政策發言人易承聰提到，港府於2017年與兩電就利潤管制協議達成共識，准許最高回報率為8%，易質疑兩電今次加幅「完全賺盡這8%的利潤」。

易承聰亦批評，政府沒有努力為市民爭取降低電費加幅，質疑環境局長黃錦星今日在記者會還幫忙「解畫」，對此感到失望。他擔心，兩電在新能源項目不斷作出新投資時，未來電費只會有增無減，建議政府盡快向兩電進行新一輪磋商，必須將准許回報率再作進一步下調，以減低市民的電費負擔。民主黨將去信兩間公司，要求兩電體恤市民，降低明年的電費加幅。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/兩電加價｜民主黨斥不近人情：賺到盡-292283
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