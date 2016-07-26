兩電加價｜民建聯反對加價 促與民共渡時艱

因應國際燃料價格上漲，港燈及中電宣布明年電費分別上調7%及5.8%，當中以3人家庭目前每月平均275元電費為例，估算來年每月，市民需多付20元至24元。民建聯油尖旺支部與深水埗支部聯同鄭泳舜今日到政總請願，反對兩電加價，要求與市民共渡時艱，不要罔顧市民在經濟方面所承擔的壓力。

促明年《預算案》電費補貼不少於2000元

鄭泳舜指，因應新冠疫情影響，不少市民收入大減，特別是基層家庭及劏房戶，加上經濟因疫情仍未復元，明年亦有多項公共設施會加價，包括巴士公司將於2月加價，港鐵提供八達通的5%車費折扣亦於元旦日完結，市民將百上加斤。他們要求政府應考慮於明年《預算案》中，再度推出電費補貼計劃，補貼不少於2,000元。

對於有說能源組合轉型，以邁向碳中和目標，兩電日後為了更改能源組合，電費將會持續上升，鄭泳舜稱期望除了電費穩定基金，當局須與兩電協商其他穩定電費的方案，包括檢討燃料成本計算方式，要求電力公司須承擔部分發電燃料成本。

民建聯鄭泳舜為立法會換屆選舉九龍西選區候選人，截止昨午5時，同一選區還有西九新動力梁文廣參選。至於最新參選今屆立法會選舉人士，詳情可參考《2021年立法會換屆選舉》。

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