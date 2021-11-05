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兩電加價｜環團料未來電費續升　促增節能力度助民紓壓
1 小時前
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兩電加價｜環團料未來電費續升　促增節能力度助民紓壓
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港電及中電宣布明年電費分別上調7%及5.8%，綠色和平估計未來電費將難免會繼續上升，建議政府加大推動節能力度。(資料圖片)

港燈及中電因應國際燃料價格上漲，宣布明年電費分別上調7%及5.8%。環保團體綠色和平表示，近年全球能源價格持續上升，估計未來電費將難免會繼續上升，主任伍漢林認為，政府應加大推動節能力度，除應向基層市民提供電費補貼外，亦應推出與節能表現掛勾的電費補貼計劃，向低用電量的用戶提供電費津貼，為市民提供慳電誘因，從而透過節能緩緩市民負擔，又能幫助減排。

倡收緊新建築物能源效益標準

此外，建築物佔全港用電量達九成，綠色和平認為政府應從速收緊新建築物的能源效益標準，亦應協助大廈業主提高現有建築物的節能表現，從而減少用電量。

綠色和平強調，氣候變化逼在眉睫，以能源轉型以達致減排效果是可取之法，發展可再生能源，加大本地潔淨能源發電比例，長遠有助穩定電費，重申政府亦應加大節能力度，並向市民提供慳電誘因，以減輕加電費的壓力。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/兩電加價｜環團料未來電費續升　促增節能力度助民紓壓-292272
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