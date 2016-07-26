兩電加價｜能源諮詢委員會料持續加價 組織關注劏房業主濫收電費

兩電昨日(9日)宣布明年電費調整幅度，中電每度電加至1.289元、港燈每度電加至1.353元，升幅分別5.8%及7%。翻查資料，中電在10年間幾乎每年都增加電費，只有2016年稍減0.9%、2017年及2021年則凍結電費。至於港燈方面，在10年間只有2016年及2017年兩次減電費、2015年及2021年則凍結電費。

兩電加價｜中電10年間總電費調整 (調整幅度)

⚫ 2012年：每度電1.028元

⚫ 2013年：每度電1.047元 (+6%)

⚫ 2014年：每度電1.108元 (+5.8%)

⚫ 2015年：每度電1.142元 (+3%)

⚫ 2016年：每度電1.132元 (-0.9%)

⚫ 2017年：每度電1.132元 (/)

⚫ 2018年1至9月：每度電1.154元 (+1.9%)*

⚫ 2018年10至12月：每度電1.177元 (+2%)*

⚫ 2019年：每度電1.188元 (+2.9%)

⚫ 2020年：每度電1.218元 (+2.5%)

⚫ 2021年：每度電1.218元 (/)

⚫ 2022年：每度電1.289元 (+5.8%)

*2018年10月至12月為新的《管制計劃協議》開始

兩電加價｜港燈10年間總電費調整 (調整幅度)

⚫ 2012年：每度電1.311元

⚫ 2013年：每度電1.346元 (+2.8%)

⚫ 2014年：每度電1.349元 (+0.2%)

⚫ 2015年：每度電1.349元 (/)

⚫ 2016年：每度電1.334元 (-1.1%)

⚫ 2017年：每度電1.104元 (-17.2%)

⚫ 2018年：每度電1.125元 (+1.9%)

⚫ 2019年：每度電1.201元 (+6.8%)

⚫ 2020年：每度電1.264元 (+5.2%)

⚫ 2021年：每度電1.264元 (/)

⚫ 2022年：每度電1.353元 (+7%)

兩電加價｜能源諮詢委員會料持續加價

能源諮詢委員會主席郭振華於港台節目表示，國際燃料價格持續高漲，預計未來燃料費將會持續增加。他指，即使兩電今年採取更嚴勵措施壓低電費，未來數年都會出現反彈，「就算今次壓咗都好，下次幅度一樣好大」，預計本港電費將繼續上升。

兩電加價｜組織關注劏房業主濫收電費

關注基層住屋聯席成員鍾惠賢則於同一節目提到，關注劏房戶被業主濫收電費的問題，相信他們的實際電費加幅，較一般市民更高。她指，由於絕大部分劏房戶沒有獨立電錶，通常都是業主決定收多少，問題已出現多年。

目前兩電每度電約收1.3元，但劏房業主實際平均收1.6元至1.8元，若按三人家庭每月用275度電計算，劏房戶每月實際向業主提交400至500元，較一般家庭多80元。因此，她預計劏房戶明年的電費實際加幅，將遠不止20%至24%。

鍾惠賢指，政府雖然有提供電費補貼，但補貼大多直接「落業主袋」，難以惠及劏房戶。她建議可透過社福機構，向劏房戶派發能源補貼。

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