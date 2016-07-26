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兩電加價｜能源諮詢委員會料持續加價　組織關注劏房業主濫收電費
2 小時前
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兩電加價中電港燈環境局黃錦星能源諮詢委員會郭振華關注基層住屋聯席鍾惠賢劏房
兩電加價｜能源諮詢委員會料持續加價　組織關注劏房業主濫收電費
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兩電明年加電費。(林俊源攝)

兩電昨日(9日)宣布明年電費調整幅度，中電每度電加至1.289元、港燈每度電加至1.353元，升幅分別5.8%及7%。翻查資料，中電在10年間幾乎每年都增加電費，只有2016年稍減0.9%、2017年及2021年則凍結電費。至於港燈方面，在10年間只有2016年及2017年兩次減電費、2015年及2021年則凍結電費。

兩電加價｜中電10年間總電費調整 (調整幅度)

⚫ 2012年：每度電1.028元
⚫ 2013年：每度電1.047元 (+6%)
⚫ 2014年：每度電1.108元 (+5.8%)
⚫ 2015年：每度電1.142元 (+3%)
⚫ 2016年：每度電1.132元 (-0.9%)
⚫ 2017年：每度電1.132元 (/)
⚫ 2018年1至9月：每度電1.154元 (+1.9%)*
⚫ 2018年10至12月：每度電1.177元 (+2%)*
⚫ 2019年：每度電1.188元 (+2.9%)
⚫ 2020年：每度電1.218元 (+2.5%)
⚫ 2021年：每度電1.218元 (/)
⚫ 2022年：每度電1.289元 (+5.8%)

*2018年10月至12月為新的《管制計劃協議》開始

兩電加價｜港燈10年間總電費調整 (調整幅度)

⚫ 2012年：每度電1.311元
⚫ 2013年：每度電1.346元 (+2.8%)
⚫ 2014年：每度電1.349元 (+0.2%)
⚫ 2015年：每度電1.349元 (/)
⚫ 2016年：每度電1.334元 (-1.1%)
⚫ 2017年：每度電1.104元 (-17.2%)
⚫ 2018年：每度電1.125元 (+1.9%)
⚫ 2019年：每度電1.201元 (+6.8%)
⚫ 2020年：每度電1.264元 (+5.2%)
⚫ 2021年：每度電1.264元 (/)
⚫ 2022年：每度電1.353元 (+7%)

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環境局長黃錦星昨日與兩電交代明年電費調整。(資料圖片)

兩電加價｜能源諮詢委員會料持續加價

能源諮詢委員會主席郭振華於港台節目表示，國際燃料價格持續高漲，預計未來燃料費將會持續增加。他指，即使兩電今年採取更嚴勵措施壓低電費，未來數年都會出現反彈，「就算今次壓咗都好，下次幅度一樣好大」，預計本港電費將繼續上升。

兩電加價｜組織關注劏房業主濫收電費

關注基層住屋聯席成員鍾惠賢則於同一節目提到，關注劏房戶被業主濫收電費的問題，相信他們的實際電費加幅，較一般市民更高。她指，由於絕大部分劏房戶沒有獨立電錶，通常都是業主決定收多少，問題已出現多年。

目前兩電每度電約收1.3元，但劏房業主實際平均收1.6元至1.8元，若按三人家庭每月用275度電計算，劏房戶每月實際向業主提交400至500元，較一般家庭多80元。因此，她預計劏房戶明年的電費實際加幅，將遠不止20%至24%。

鍾惠賢指，政府雖然有提供電費補貼，但補貼大多直接「落業主袋」，難以惠及劏房戶。她建議可透過社福機構，向劏房戶派發能源補貼。

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劏房戶沒有獨立電錶。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/兩電加價｜能源諮詢委員會料持續加價　組織關注劏房業主濫收電費-292393
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