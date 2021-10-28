兩電已提調整電費申請 黃錦星：香港要循三方面達致碳中和

環境局局長黃錦星在一個電台節目中表示，《香港氣候行動藍圖2050》提出香港要在2050年前達致碳中和，要達到這個目標，需由三方面進行，包括全民節能、增加使用綠色交通及減廢。

黃錦星表示，本港推動電動私家車有不錯的成果，去年每8輛新登記的私家車有1輛是電動車，今年增至每5部就有1輛，比例是全亞洲第一。在商用車方面，政府將會未來3年內，嘗試引入氫能雙層巴士，而香港首部電動雙層巴士，稍後會試運。

黃錦星指，會循多個方向減廢，包括源頭減廢、更多的潔淨回收，以及轉廢為能，其中一個方向是廚餘發電，首個設在大嶼山的有機資源回收中心，每天可處理200公噸廚餘；日後落成啟用第二期回收中心，預料每天可處理300公噸廚餘。

黃錦星：電費調整會平衡環保及價錢

黃錦星又指，兩電已提交調整電費申請，政府正審慎檢視，希望在環保、電力價錢合理性及供應穩定等作出平衡。他又表示，除了電費紓緩金以外，預算案也有1,000元整年電費補貼，現時全港每7個家庭會有1個不用交電費。

環境局局長黃錦星指，全球燃料價格上漲是大趨勢，現時電費包括基本電費及燃料價目兩個部分，燃料價目前在局方與兩電的管制價格協議調整後，基本上是實報實銷，因此較難掌控，長遠會盡量減少燃煤發電，改用其他的燃料，期望長遠能平衡發電成本，所以局方支持兩電做一個液化天然氣的海上接收站，落成後可以蒐羅價格更具競爭力的天然氣，令電價上能掌控得更好。

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