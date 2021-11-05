兩電加價｜港燈加7%中電加5.8% 3人家庭月均增20至24元

政府及兩電今日在記者會上共同宣布因應國際燃料價格上漲，在基本電費凍結下，燃料費用將會調整，兩電明年加電費至每度電約1.3元，以3人家庭目前每月平均275元電費為例，估算來年每月需多付20元至24元，其中港燈明年加價7%，而中電則加價5.8%。

黃錦星：港電費升幅比國際城市相對便宜

現時電價由「基本電費」和「燃料調整費」兩部分組成，基本電費涵蓋電力公司的營運開支、基本燃料成本及利潤；而燃料調整費則反映燃料價格的變動，以實報實銷的方式，由用戶向電力公司支付。環境局長黃錦星表示，在國際燃料價格飆升下，燃料調整費難免要增加，兩電已在燃料帳承擔大額負結餘，並動用電費穩定基金，然而相比新加坡、東京、紐約和倫敦等地電費升幅達到雙位數百分比，本港只有單位數升幅，電費已相對便宜。

其中港燈宣布，來年基本電費凍結，燃料調整費加約56.9%至每度電27.3仙，惟港燈將提供每度電1仙的特別回扣，綜合上述，明年淨電費由現時的每度電1.264元，加7%至每度電約1.353元，強調因為國際燃料價格所引起。

至於中電宣布，來年基本電費凍結，燃料調整費加約37.4%至每度電38.6仙，淨電費由現時的每度電1.218元，加5.8%至每度電約1.289元。

另外，黃錦星又指，行政會議已批准中電在2018年至2023年發展計劃中，資本投資增加31.52億港元，中電指，是用於加強中電的輸配電系統，應付預期的客戶用電需求，令5年發展計劃資本投資總額，增至560.95億港元。

兩電明年電費加幅：

港燈

基本電費(升幅)：1.09元(不變）

燃料調整費(升幅)：0.273元(+56.9%)

計及回扣淨電費(升幅）：1.353元(+7%)

中電

基本電費(升幅)：0.937元(不變)

燃料調整費(升幅)：0.386元(+37.4%)

計及回扣淨電費(升幅）：1.289元(+5.8%)

相關新聞：