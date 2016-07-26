八旬爺爺手抄遊戲筆記 熱情讓網友驚嘆

5年前手機遊戲《Pokemon Go》引起一陣話題，不少男女老幼都在全世界沉迷「捉精靈」。5年過去，還有多少人在參與呢？日本有網友就在Twitter放了一張由其已屆84歲的爺爺手抄的多張A4紙「精靈」筆記，有網民就對其爺爺的熱誠讚嘆不已。

網友「Amazake」在Twitter放了他爺爺的一堆手寫筆記，是詳細列出《寵物小精靈》戰鬥時的優劣選項。在整個筆記之中，當中還有不少的備註，網友讚嘆其投入程度。

Amazake透露，他爺爺沒有接觸過電子遊戲，到80來歲才開始接觸《Pokemon Go》，然後就整個心力都投入去了。有趣的是，Amazake指其爺爺投入遊戲，也是因為跟着Amazake的叔叔開始。

「勝負不重要 最重要是思考獲勝過程」

雖然爺爺寫下「戰鬥」筆記，不過Amazake表示爺爺聲稱自己「不是很強」，只不過就是當作興趣來研究，又指爺爺表示：「勝負不是重要，最重要是思考如何獲勝的過程」。

Amazake指，爺爺現在也會作為健康運動，騎單車外出收集精靈。Amazake又讚爺爺，指據就爺爺自少就是非常勤奮的人，會認真專注在工作之上，即使是遊戲也是認真的認對。

Amazake的帖文在個多星期已累積10多萬人點讚，而且亦有不少網友分享年長家人的遊玩情況，有些亦分享了長者們的遊戲筆記，亦有網友笑指《Pokemon Go》好像變成了認知障礙症殺手。

相關新聞：